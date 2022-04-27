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    G20峰會和普廷同台？澤倫斯基：已獲邀請參與

    烏克蘭總統澤倫斯基表示，20國集團（G20）輪值主席國印尼總統佐科威已邀請他參加今年11月在印尼舉行G20領袖峰會，這意味著，如果澤倫斯基出席G20領袖峰會，或將與同為G20成員的俄羅斯總統普廷在印尼的峰會現場同台。（路透、美聯社；本報合成）

    烏克蘭總統澤倫斯基表示，20國集團（G20）輪值主席國印尼總統佐科威已邀請他參加今年11月在印尼舉行G20領袖峰會，這意味著，如果澤倫斯基出席G20領袖峰會，或將與同為G20成員的俄羅斯總統普廷在印尼的峰會現場同台。（路透、美聯社；本報合成）

    2022/04/27 22:47

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕烏克蘭總統澤倫斯基今天（27日）推文表示，20國集團（G20）輪值主席國印尼總統佐科威（Joko Widodo）已邀請他參加今年11月在印尼舉行G20領袖峰會。先前美國、加拿大等國曾呼籲把俄羅斯踢出G20或應拒絕俄國參與G20會議，但印尼主張G20是一個經濟和發展論壇，持續避免對烏俄戰爭表態或選邊。

    澤倫斯基27日推文說，已與佐科威總統談過，感謝他邀請我參加G20峰會。烏克蘭不是G20成員，但集團輪值主席國過去曾邀請其他國家以嘉賓身分參加會議。

    這意味著，如果澤倫斯基出席G20領袖峰會，或將與同為G20成員的俄羅斯總統普廷在印尼的峰會現場同台。

    印尼總統府和國務秘書辦公室沒有立即回應路透詢問置評的請求。印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）雖未直接確認對澤倫斯基的邀請，但表示，印尼外長一直在「協商」，並向佐科威報告結果。他未具體說明與誰協商。

    G20已對俄羅斯入侵烏克蘭予以譴責，這場戰爭已進入第9週，加劇地緣政治緊張局勢，衝擊全球經濟，並引發了人道主義危機。美國財長葉倫先前直言，俄軍入侵烏克蘭以及屠殺布查鎮平民的行為應受譴責，這是全球秩序不可接受的侮辱。

    一些G20成員國先前已呼籲，應將俄羅斯及普廷排除在11月將在印尼峇里島舉行的G20領袖峰會之外，但印尼表示反對，稱現在決定還為時過早。

    上週在華盛頓舉行的G20財長會議上，美國、英國、加拿大、烏克蘭和歐洲央行的財政首長在俄羅斯代表發言時集體退席，以譴責俄國入侵烏克蘭的戰爭。

    印尼財長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）承認，G20面臨前所未有的挑戰，但呼籲合作克服全球成長放緩的不利因素。

    烏克蘭總統澤倫斯基推文說，20國集團（G20）輪值主席國印尼總統佐科威已邀請他參加11月在印尼舉行G20領袖峰會。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基推文說，20國集團（G20）輪值主席國印尼總統佐科威已邀請他參加11月在印尼舉行G20領袖峰會。（路透）

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