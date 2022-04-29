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    首次亞洲行「逕赴日本不去中國」 德總理：並非巧合

    德國總理蕭茲（左）28日展開就任以來首次亞洲行，他直赴日本而非最大貿易夥伴中國，更在與日相岸田文雄聯合舉行的記者會上表示「首站來到東京並非巧合」，引外界議論。（路透）

    德國總理蕭茲（左）28日展開就任以來首次亞洲行，他直赴日本而非最大貿易夥伴中國，更在與日相岸田文雄聯合舉行的記者會上表示「首站來到東京並非巧合」，引外界議論。（路透）

    2022/04/29 13:26

    〔即時新聞／綜合報導〕德國總理蕭茲（Olaf Scholz）28日展開就任以來首次亞洲行，他直赴日本而非最大貿易夥伴中國，更在與日相聯合舉行的記者會上表示「首站來到東京並非巧合」，引外界議論，德媒指出，前總理梅克爾（Angela Merkel）首次亞洲行去了中國，德國前後兩任總理的亞洲政策是否出現變化值得關注。

    《德國之聲》報導，蕭茲在與日相岸田文雄聯合舉行的記者會上表示，「我以總理的身分首次訪問亞洲就來到東京，這並非巧合」，岸田文雄則指出，德日兩國一致反對俄羅斯入侵烏克蘭，強調「亞洲也可能出現以武力改變領土邊界的企圖」。

    報導稱，相對於選擇訪日的蕭茲，梅克爾首次亞洲之行直赴中國，而在其任內，梅克爾訪中次數是訪日的2倍，期間德國企業在中國經濟蓬勃發展中顯著受益。

    在聯合記者會上，岸田文雄也提到與中國的領土爭議問題，他強調必須避免以武力改變現狀的企圖，「（這種企圖）不僅在歐洲，更可能出現在印太地區，特別是東亞」。

    雖然蕭茲選擇日本而非中國，作為首次亞洲行造訪的國家，背後用意引人熱論，但本次隨蕭茲訪日的經濟代表團成員也表示，當前中國實施嚴格防疫政策，「不應過度解讀不訪中的決定」。

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