拜登首訪亞洲 首站韓國

岸田文雄廿八日在首相官邸與來訪的德國總理蕭茲舉行會談。（法新社）

2022/04/29 05:30

〔駐日特派員林翠儀、編譯茅毅／綜合報導〕白宮廿七日宣布，美國總統拜登預定五月出訪南韓和日本。此乃他自二○二一年一月就任以來，首次的亞洲行。法新社報導，在華府與中國及北韓關係緊張下，拜登訪問日韓這兩個美方的亞洲盟邦。韓聯社報導，美國新總統第一次的亞洲行通常選擇日本為首站，這次先訪韓，實屬罕見。

白宮新聞秘書莎琪聲明，拜登前述亞洲行自廿日到廿四日，屆時會和十日就任的南韓新總統尹錫悅與日本首相岸田文雄晤談，討論深化安全與經濟關係，以及擴大雙邊密切合作，推進拜登政府對自由開放印太及韓日的堅若磐石承諾。

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拜登廿日至廿二日訪韓，廿一日舉行「拜尹會」。尹錫悅發言人裴賢鎮廿八日說，這是南韓歷屆新政府上台後，最快舉行的美韓高峰會，預料將成為增進兩國戰略盟友關係的一個歷史轉折點。二○一七年五月就任的文在寅和一三年二月就任的朴槿惠分別是第五十一天與第七十一天。裴賢鎮轉述尹錫悅說，在平壤核飛彈威脅升級與全球供應鏈不穩下，拜尹會將是「切合時宜」的會晤。這也是美國總統近廿九年來，頭一次在南韓新總統就任後先行訪韓。

拜登還會在日本東京會晤同樣出席「四方安全對話」（Quad）的澳洲及印度領袖，聚焦中國擴張其影響力下的印太情勢。此外，十二日至十三日在華府擔任美國─東協特別峰會的東道主。

日本內閣官房長官松野博一廿八日則宣布，岸田預定廿九日到五月六日，走訪印尼、越南、泰國、印度和英國，與這五國領袖會談，磋商烏克蘭、東海及南海等議題。日本自廿九日起放「黃金週」長假，岸田和外務大臣林芳正與防衛大臣岸信夫等多名高官，均安排出訪行程。囿於疫情而停頓近三年的「長假外交」終於能夠重啟。

岸田會蕭茲 反對武力改變現狀

岸田文雄廿八日在首相官邸與來訪的德國總理蕭茲舉行會談， 兩人都反對國際間以武力片面改變現狀的作法。日媒報導，這是劍指俄羅斯、中國。

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