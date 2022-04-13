拒德國總統到訪 烏克蘭解釋了：期待總理蕭茲來承諾增加軍援

德國總統史坦麥爾訪問烏克蘭遭拒絕，烏克蘭總統的顧問表示，基輔政府希望德國聯邦總理蕭茲來訪，而且承諾提供更多武器援助。（路透、歐新社；本報合成）

2022/04/13 21:53

〔編譯管淑平／綜合報導〕德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）訪問烏克蘭遭拒絕，烏克蘭總統澤倫斯基的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）13日表示，基輔政府希望德國聯邦總理蕭茲（Olaf Scholz）來訪、而且承諾提供更多武器援助。

阿列斯托維奇13日在德國第二電視台（ZDF）的訪問中，解釋烏克蘭政府拒絕史坦麥爾來訪，他說，澤倫斯基無意冒犯柏林，「我想主要理由不同，我國總統期待總理（到訪），這樣他（蕭茲）就能直接做出務實的決定，包括提供武器」。

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史坦麥爾12日承認，他提出與其他歐盟國家領導人一起訪問烏克蘭，但是基輔那邊告訴他，他現在不受歡迎。烏克蘭此舉在德國被廣泛視為外交侮辱。德國總統多為儀式性的角色，政府的實際領導人是總理，而史坦麥爾日前才承認，過去對莫斯科立場太友好，「錯了」。

阿列斯托維奇說，烏克蘭戰略港市馬立波以及烏克蘭東部平民的命運，「就看我們能得到的德國武器」，但是這方面尚未獲得承諾。他說，時間寶貴，因為「坦克還沒到達的每1分鐘……，我們都有孩子死掉、被性侵、被殺害」；德國政界「已經目睹戰爭的可怕景象」，令人回想起1945年柏林被摧毀的情況，而俄軍現在在烏克蘭的所作所為與那「沒有任何不同」。

德國目前僅援助烏克蘭防禦性武器，蕭茲出於歷史因素，一直拒絕提供烏克蘭重武器，但是他正面臨國內越來越大的壓力，要求加強援助烏克蘭，聯合執政的綠黨就力促增加對烏克蘭的武器援助。

不過，蕭茲的社會民主黨（SPD）議員，透露出反對增加提供烏克蘭武器的立場，國會聯邦議院議員魏因加騰（Joe Weingarten）向《世界報》（Die Welt）說，如果德國提供了重武器，很快地就會面臨需不需要派德國訓練小組去操作、維持武器系統運作的問題，「我們一定不能被逐漸捲入一場與俄羅斯的戰爭」。

烏克蘭總統澤倫斯基的顧問說，基輔政府希望德國總理蕭茲（見圖）來訪，而且承諾提供更多武器援助。（歐新社）

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