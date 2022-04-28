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    劍指中俄 日相與德總理反對以武力改變現狀

    日本首相岸田文雄今天在首相官邸與來訪的德國總理蕭茲舉行會談，討論烏克蘭局勢等。（美聯社）

    日本首相岸田文雄今天在首相官邸與來訪的德國總理蕭茲舉行會談，討論烏克蘭局勢等。（美聯社）

    2022/04/28 23:22

    〔中央社〕日本首相岸田文雄今天在首相官邸與來訪的德國總理蕭茲舉行會談，討論烏克蘭局勢等。兩人都反對國際間以武力片面改變現狀的作法。日媒報導，這是劍指俄羅斯、中國。

    日本放送協會（NHK）等媒體報導，岸田與來訪的蕭茲（Olaf Scholz）今天晚上6時45分（台灣時間5時45分）左右開始在首相官邸（行政中心）舉行了約一個小時的會談。

    這次蕭茲去年底上任後首度出訪亞洲，選擇日本作為首站。

    在會談一開始，岸田表示，俄羅斯侵略烏克蘭，動搖了國際社會秩序的根本。日本將與包含德國在內的各國合作，對俄羅斯採取強烈的制裁，同時也會加強支援烏克蘭。

    岸田認為，歐洲與印度太平洋的安全保障是無法切割的，不論是何處，絕不容許以武力改變現狀的作法。

    蕭茲表示，俄羅斯軍事侵略烏克蘭的領土，這絕對不被容許。世界上的民主國家都因密切合作，七大工業國集團（G7）各國要向外發出什麼訊息是很重要的。

    他說，對俄羅斯的制裁是有效果的，對俄羅斯而言，制裁會承受很大的打擊。

    會談中，岸田與蕭茲都認為，以G7為首的國家社會堅定對應俄羅斯發動軍事侵略一事是很重要的。同時，兩人都認為力挺烏克蘭政府與人民是德日兩國共同的責任。帶動國際社會的G7的重要性空前高，德國是今年G7輪值主席國，明年由日本接棒，德日兩國有必要密切合作。

    岸田表示，歡迎德國派巡防艦等到印度太平洋地區，增強對印太地區安全保障的關注。

    日本時事社報導，鑑於中國增強霸權主義的作法，岸田與蕭茲都認為，為實現自由開放的印度太平洋，德日兩國應早日召開外交國防會談（2加2會談），持續密切合作。

    兩人在會談中都同意，有必要將德日關係提升到新的層次，將創設兩國政府間定期協商平台，預計明年舉行首場協商會議。

    為了支援烏克蘭在外避難的人士，岸田與蕭茲同意把日本民眾捐給駐日烏克蘭大使館的尿布、生理用品等，利用蕭茲這次搭乘的德國政府專機運往歐洲。

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