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    德國已無庫存武器支援烏克蘭 蕭茲：改成出錢幫買武器

    德國總理蕭茲表示，德國軍隊武器庫存雖然已用盡，但德國將出資和軍火商及其他國家合作，繼續軍援烏克蘭。（歐新社）

    德國總理蕭茲表示，德國軍隊武器庫存雖然已用盡，但德國將出資和軍火商及其他國家合作，繼續軍援烏克蘭。（歐新社）

    2022/04/20 07:46

    〔即時新聞／綜合報導〕德國在此次軍援烏克蘭行動中，被外界批評行動不如英美等大國積極，德國國防部長蘭布雷希特（Christine Lambrecht）先前也曾經表示德軍已無庫存武器可援助。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）19日表示，雖然德國軍隊武器庫存已用盡，但德國將出資和軍火商及其他國家合作，提供烏克蘭更多武器。

    綜合外媒報導，面對烏克蘭為抵抗侵略需要重型武器的要求，蕭茲因為「優柔寡斷」和「缺乏領導力」，受到聯盟夥伴和國內反對派的批評。蕭茲在和西方盟友通話後，表示正在協調向烏克蘭提供更多武器，確保烏克蘭有能力抵禦俄羅斯侵略。

    蕭茲指出，柏林當局在德國軍火商與烏克蘭之間進行協調，目標是向烏克蘭提供反戰車及防空武器，「我們將為購置軍武提供必要資金」，我們已經準備好了」。

    德國軍火商萊茵金屬公司（Rheinmetall）曾提及，願提供退役的豹1型（Leopard 1）戰車給烏克蘭。蕭茲被問到是否會派出豹式戰車給烏克蘭時，他表示西方盟國軍同意要向烏克蘭送出可以立即部署的武器，讓烏克蘭使用他們更加熟悉的蘇聯製武器。

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