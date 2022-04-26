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    俄軍戰損慘重！ 烏軍秀最新戰果 單日摧毀10個空中目標

    烏軍今下午公布最新戰果統計，約2萬2100名俄軍官兵陣亡，另宣布昨天單日摧毀俄軍10個空中目標。圖為烏克蘭士兵跳下被摧毀的俄軍戰車。（路透）

    烏軍今下午公布最新戰果統計，約2萬2100名俄軍官兵陣亡，另宣布昨天單日摧毀俄軍10個空中目標。圖為烏克蘭士兵跳下被摧毀的俄軍戰車。（路透）

    2022/04/26 18:35

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭持續抵抗俄羅斯入侵，烏軍今（26）日下午公布最新戰果統計，約2萬2100名俄軍官兵陣亡，並摧毀逾3200輛戰甲車、184架軍機與154架直升機等，另外，烏軍也宣布昨天單日摧毀俄軍10個空中目標。

    烏克蘭國防部在官方臉書發文指稱，自俄羅斯2月24日入侵至4月26日上午6點整，俄軍約陣亡2萬2100人，烏軍摧毀俄軍918輛戰車、2308輛裝甲車、416門火砲系統、149輛多管火箭車、69組防空系統、184架軍機、154架直升機、1643輛各式車輛、8艘艦艇、76輛油罐車、205架無人機、31個特殊設備以及4個機動發射載具。

    烏克蘭陸軍情報局也在官方推特公布25日空防戰果，總共摧毀俄軍3架軍機、4架無人機被擊落，以及攔截3枚巡弋飛彈等10個空中目標。

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