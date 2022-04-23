為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    設備超老舊！ 烏軍秀俄軍巡弋飛彈...50年前的電子零件

    烏軍22日秀出擄獲俄軍Kh-101空對地巡弋飛彈的電子系統和導引零件，但幾乎都是1960至1970年代所生產的。（圖取自烏克蘭國防部情報總局臉書）

    烏軍22日秀出擄獲俄軍Kh-101空對地巡弋飛彈的電子系統和導引零件，但幾乎都是1960至1970年代所生產的。（圖取自烏克蘭國防部情報總局臉書）

    2022/04/23 00:41

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭軍民奮力抵抗俄羅斯入侵，俄軍更頻傳軍備「丟三落四」，烏軍22日則秀出擄獲俄軍Kh-101空對地巡弋飛彈的電子系統和導引零件，但幾乎都是1960至1970年代所生產的。

    烏克蘭國防部情報總局（GUR）在臉書貼出兩張照片，嘲笑俄軍使用現代飛彈卻配備上世紀研發的電子產品，指出俄軍使用1999年至2013年生產的空對地Kh-101巡弋飛彈，但相關電子系統和導引零件，幾乎都是1960至1970年代的產品，「電子零組件基礎原來離現代非常遠」。

    事實上，烏克蘭國防情報總局21日就曾透露，「俄羅斯軍隊已經準備使用過時的蘇聯軍事裝備」。

    烏軍嘲笑俄軍使用現代飛彈，卻配備上世紀研發的電子產品。（圖取自烏克蘭國防部情報總局臉書）

    烏軍嘲笑俄軍使用現代飛彈，卻配備上世紀研發的電子產品。（圖取自烏克蘭國防部情報總局臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    戰鬼教官協訓烏軍！ 前美軍特戰軍官：俄軍比ISIS還糟糕
    2022/04/23 00:00

    戰鬼教官協訓烏軍！ 前美軍特戰軍官：俄軍比ISIS還糟糕
    狂言要完全控制烏南！ 俄軍宣布「特殊行動」第二階段目標
    2022/04/22 19:16

    狂言要完全控制烏南！ 俄軍宣布「特殊行動」第二階段目標

    季配息型ETF新選擇 00905掛牌上市
    一團火球！ 烏軍擊落Su-34戰機 2俄羅斯飛行員急跳傘
    2022/04/22 00:51

    一團火球！ 烏軍擊落Su-34戰機 2俄羅斯飛行員急跳傘
    烏軍還在奮戰！死守馬立波鋼鐵廠 亞速營宣布摧毀俄軍戰果
    2022/04/21 22:24

    烏軍還在奮戰！死守馬立波鋼鐵廠 亞速營宣布摧毀俄軍戰果

    在地品牌建商 貼心規劃收服豪客
    軍備嚴重不足？ 俄軍開始調用蘇聯時期武裝載具
    2022/04/21 17:18

    軍備嚴重不足？ 俄軍開始調用蘇聯時期武裝載具
    防空系統超威！ 烏克蘭空軍：成功攔截摧毀俄4枚巡弋飛彈
    2022/04/16 18:13

    防空系統超威！ 烏克蘭空軍：成功攔截摧毀俄4枚巡弋飛彈
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播