設備超老舊！ 烏軍秀俄軍巡弋飛彈...50年前的電子零件

2022/04/23 00:41

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭軍民奮力抵抗俄羅斯入侵,俄軍更頻傳軍備「丟三落四」,烏軍22日則秀出擄獲俄軍Kh-101空對地巡弋飛彈的電子系統和導引零件,但幾乎都是1960至1970年代所生產的。

烏克蘭國防部情報總局(GUR)在臉書貼出兩張照片,嘲笑俄軍使用現代飛彈卻配備上世紀研發的電子產品,指出俄軍使用1999年至2013年生產的空對地Kh-101巡弋飛彈,但相關電子系統和導引零件,幾乎都是1960至1970年代的產品,「電子零組件基礎原來離現代非常遠」。

請繼續往下閱讀...

事實上,烏克蘭國防情報總局21日就曾透露,「俄羅斯軍隊已經準備使用過時的蘇聯軍事裝備」。

The Ukrainian military claims that the guidance systems and electronics recovered from Russian Kh-101 air-launched cruise missiles used in Ukraine were developed in the 1960-1970s. https://t.co/XF0lEM3jdH pic.twitter.com/4XTaWCO0WS