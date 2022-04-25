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    直接挑明！ 美國防部長：希望俄羅斯軍力「被削弱」無法重建

    美國國務卿布林肯（圖右）和美國國防部長奧斯汀（圖左）24日抵達基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（中）會面。（歐新社）

    美國國務卿布林肯（圖右）和美國國防部長奧斯汀（圖左）24日抵達基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（中）會面。（歐新社）

    2022/04/25 23:40

    〔即時新聞／綜合報導〕針對俄軍入侵烏克蘭，美國持續挹注烏克蘭軍備，金額已超過30億美元，而24日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）一同前往基輔的美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，美方希望看到俄羅斯「被削弱到無法像入侵烏克蘭那樣」，且無法重建軍力。

    綜合外媒報導，布林肯與奧斯汀24日抵達基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面，成為自俄羅斯在2月24日入侵以來，美國訪問基輔的最高層級官員。布林肯向澤倫斯基承諾對烏克蘭提供7.13億美元（約新台幣209.1億）的新援助，並稱俄羅斯戰略目標已失敗，烏克蘭逐步取得勝利。

    奧斯汀則在會後記者會上指出，「我們希望看到俄羅斯被削弱到它無法像入侵烏克蘭那樣，且無法重建軍力」，他也提到，俄羅斯入侵烏克蘭失去很多的軍事能力和力量，美國將幫助烏克蘭在與俄羅斯的戰鬥中取得勝利，而重點就是向其提供一切必要的軍援，「美國正盡其所能地向烏克蘭提供其所需的武器，以及其他類型的軍事支持」。

    對於奧斯汀直接挑明稱美國希望俄國「被削弱」無法重建其軍隊，外媒認為這反映出拜登政府越來越大膽的立場。

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