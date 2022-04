直接挑明！ 美國防部長：希望俄羅斯軍力「被削弱」無法重建

2022/04/25 23:40

〔即時新聞/綜合報導〕針對俄軍入侵烏克蘭,美國持續挹注烏克蘭軍備,金額已超過30億美元,而24日與美國國務卿布林肯(Antony Blinken)一同前往基輔的美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)表示,美方希望看到俄羅斯「被削弱到無法像入侵烏克蘭那樣」,且無法重建軍力。

綜合外媒報導,布林肯與奧斯汀24日抵達基輔與烏克蘭總統澤倫斯基會面,成為自俄羅斯在2月24日入侵以來,美國訪問基輔的最高層級官員。布林肯向澤倫斯基承諾對烏克蘭提供7.13億美元(約新台幣209.1億)的新援助,並稱俄羅斯戰略目標已失敗,烏克蘭逐步取得勝利。

奧斯汀則在會後記者會上指出,「我們希望看到俄羅斯被削弱到它無法像入侵烏克蘭那樣,且無法重建軍力」,他也提到,俄羅斯入侵烏克蘭失去很多的軍事能力和力量,美國將幫助烏克蘭在與俄羅斯的戰鬥中取得勝利,而重點就是向其提供一切必要的軍援,「美國正盡其所能地向烏克蘭提供其所需的武器,以及其他類型的軍事支持」。

對於奧斯汀直接挑明稱美國希望俄國「被削弱」無法重建其軍隊,外媒認為這反映出拜登政府越來越大膽的立場。

