批普廷一直提核武 川普嗆：美比俄更多更強

美國前總統川普稱，對於普廷屢屢將核武一詞掛在嘴邊不以為然，並砲轟普廷，若是他現在仍在位，會設法讓對方不再提此事。（路透、法新社、美聯社，本報合成）

2022/04/26 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭引發國際撻伐，美國前總統川普稱，對於普廷屢屢將核武一詞掛在嘴邊不以為然，並砲轟普廷，若是他現在仍在位，會設法讓對方不再提此事，也會嗆普廷，美國比俄羅斯擁有更多核武，且還更強大。

據外媒報導，美國前總統川普近日在「TalkTV」接受英國名嘴皮爾斯·摩根（Piers Morgan）採訪時批評俄羅斯總統普廷，老是將核（Nuclear）一詞掛在嘴邊，他表示普廷每天都在使用「N」字這個詞，讓外界非常害怕，特別是普廷越來越常將N字掛在嘴邊。

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對此川普表示，若他現在仍是總統，將會回嗆普廷，美國擁有的核武遠遠超過俄羅斯，且遠比俄羅斯強大的多，並會要求普廷不能再使用這個詞彙。不過對於相關言論是否暗示美國將動用核武對抗俄羅斯，川普則是拒絕進一步評論。

川普也提到，俄國發動的這場戰爭是可怕的，他聲稱這是一場災難，甚至某種程度已是一場世界大戰，並指我們會為阻止這場災難所做、或沒做到的事情感到羞恥。

針對是否會再投入2024大選，川普則稱出於競選資金以及一些不能透露的原因，他無法透露是否會再次競選公職，但他表示，他認為很多人會非常高興，並稱自己是一個誠實的人。

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