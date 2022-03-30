俄才說面臨生存威脅恐動核武 普廷、防長被爆已躲進秘密掩體

俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）傳出已躲進核掩體中。（美聯社）

2022/03/30 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）週一表示，俄羅斯只有在國家面臨生存威脅時，才會訴諸核武。不過，外媒報導，總統普廷（Vladimir Putin）與國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）傳出已躲進秘密掩體中。

綜合外媒報導，調查記者格羅澤夫（Christo Grozev）表示，透過追蹤紹伊古的座機動向，發現飛往莫斯科以東的烏法（Ufa）航班頻繁，「這個地區也有受到保護的掩體」，直言「我絕對確定紹伊古身處某個掩體內」。無獨有偶，紹伊古的女兒克塞妮亞（Ksenia）上週正好造訪烏法，宣稱是出差，但近日外界紛紛猜測紹伊古飽受心臟疾病之苦。

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報導指出，格羅澤夫認為，普廷可能藏身其他地方的掩體，「我們看到其他航班，比飛往烏法的航班更為機密。這些是國有飛機，它們在距離莫斯科以東、比烏法更遠的石油之都蘇爾古特（Surgut）附近關閉轉發器，最後一段飛行相當神秘，那裡可能有更為精密的掩體，政府精英就在其中。

報導提到，格羅澤夫推測，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）也在掩體中指揮行動。此外，先前就有傳聞提到過普廷將近親送至阿爾泰山脈的一處掩體安置。

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