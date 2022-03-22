攻烏受阻 紐時：俄軍恐動用小型核武

俄軍攻勢不斷，圖為歐洲最大、烏克蘭札波羅熱核電廠月初遭受攻擊的畫面。（路透）

2022/03/22 23:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕隨著俄軍在烏克蘭遭遇頑抗，2月28日俄國國防部長宣布，「核三位一體打擊兵力」進入戰鬥值班狀態。俄羅斯核戰備升級，引爆俄國總統普廷是否會在烏克蘭戰爭中動用核武的議論。《紐約時報》21日引述專家看法指出，不排除普廷可能動用殺傷力較小的小型核武（戰術核武）。

報導中稱，如果普廷下令使用核武攻擊，可能不會像美國二戰時在廣島、長崎那樣，投擲大規模毀滅性的原子彈，而會是規模較小的核武，但這也可能將烏克蘭變成小型核子戰場。

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俄羅斯是全球擁有最多核武的國家，遠超過美國和中國，2月27日開戰第3天，普廷就簽署命令，要求核威懾部隊進入「特別警戒任務」，引發各界緊張。

然而，如果普廷有意使用核武，又要避免「絕對毀滅」狀況，較可行的選項就是動用「低當量的戰術核武」（low-yield tactic nuclear weapons）。 戰術核武相較於傳統戰略核武，影響範圍和威力都小得多，可在近距離發動攻擊。

紐時引述軍事分析人士看法指出，此舉能讓普廷重振「邊緣政策」（brinkmanship），也就是利用瀕戰情勢迫使對手屈服的手段，並且還能擴大威懾範圍。此外，目前國際上沒有軍備控制條約，限制這些殺傷力較小的武器，因此核武大國能夠自由生產及部署，也不會違反任何法律或準則。

德國漢堡大學核武學家、卡內基國際和平基金會（CEIP）研究員庫恩（Ulrich Kühn）表示，對於俄羅斯而言，這場戰爭並不順利，西方壓力與日俱增，動用核武的「可能性很低，但正在上升。」

目前還不清楚，俄羅斯如何控制其破壞性較小的核武。但一些美國政界人士和專家譴責，雙方的小型核武威脅會顛覆全球核平衡。小型核武的全球競賽正在加劇，儘管按照冷戰標準，這類武器的破壞性較小，但分析顯示，如果在紐約的曼哈頓引爆相當於半個廣島原子彈的核彈，將造成50萬人死亡或受傷。

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