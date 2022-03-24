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    佔車諾比已數週…俄稱生存遭威脅時 動用核武

    烏克蘭指控俄軍「洗劫並摧毀」車諾比核電廠的中央分析實驗室，大批放射性廢料樣本已落入俄方手中。（路透檔案照）

    烏克蘭指控俄軍「洗劫並摧毀」車諾比核電廠的中央分析實驗室，大批放射性廢料樣本已落入俄方手中。（路透檔案照）

    2022/03/24 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕針對外界擔心俄羅斯恐在烏克蘭戰爭中動用核子武器，克里姆林宮發言人佩斯科夫二十二日表示，俄羅斯只會在生存遭受威脅時動用核武；在此同時，烏克蘭政府單位指控，控制車諾比核電廠的俄軍搶走放射性廢料樣本。

    佩斯科夫是在接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時做上述表示。他在被問到是否有信心俄羅斯總統普廷不會動用核武時，以英語回覆說，俄羅斯有公開的國安政策，其中明列俄羅斯動用核武的所有理由，「所以倘若我國遭遇生存威脅，就可以根據俄羅斯的安全概念動用（核武）」，此外沒有其他動用核武的理由。

    同日，烏克蘭國家隔離區管理局指控，控制車諾比核電廠的俄軍「洗劫並摧毀」核電廠的放射性廢料處理實驗室「中央分析實驗室」，該實驗室的高放射性樣本與放射性核種樣本已落入俄國手中。放射性核種是會釋放輻射化學元素的不穩定原子。

    一九八六年發生嚴重災變的車諾比核電廠早已廢棄，但仍需要定期維護，前述遭俄軍掠奪的實驗室造價六百萬歐元（約一．八九億台幣），內有歐洲地區僅有的「珍貴分析設備」。俄軍在上月烏克蘭戰爭爆發數日後就奪下車諾比核電廠，並控制廠內員工數週。

    此外，烏克蘭的核子監管單位二十一日指出，車諾比核電廠附近的輻射值監測系統已無法正常運作，缺乏相關數據恐導致無法就威脅做出適當回應。

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