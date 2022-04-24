俄總統傳記作者：若普廷動用核武 克宮恐爆發政變

普廷傳記作者加列歐提宣稱，若普廷堅決使用核武，那麼克里姆林宮可能會爆發政變。（法新社）

2022/04/24 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭不僅引發國際撻伐，國內也引爆抗議聲浪，甚至傳出克里姆林宮也有一派人馬不滿普廷的決定。俄羅斯安全事務專家、普廷傳記作者加列歐提（Mark Galeotti）近日就對此事提出自己的看法，直言普廷的核心圈正在縮小，若普廷真的決定動用核武，害俄羅斯走上不歸路，那麼該國很可能會發生政變。

根據《每日郵報》 報導，現為英國倫敦大學（University College London，UCL）斯拉夫與東歐研究學院名譽教授的加列歐提，針對俄國發動侵烏行動後國內政局發表見解。他表示，這名獨裁者藉武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情為由，近期大多數會議皆以視訊進行，以至於很少有人能與他當面對話，只要有讓普廷不快的對話或提議，他隨時都可以離線結束會議，「普廷不會容忍異議或任何與其決策相矛盾的意見，莫斯科的權利殿堂中，圍繞著普廷的不安情緒也因此越來越高。」

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報導指出，早前克里姆林宮高層就有不少人擔心入侵烏克蘭是一個「災難性的錯誤」，因為此舉很有可能會讓俄羅斯被孤立多年，然而普廷堅決下令行動，當初的擔憂也成真，俄國確實因為國際制裁，陷入空前的窘迫狀態。此外，因為普廷一意孤行，俄國不管是鷹派還是鴿派，都警告普廷很可能動用戰術核武器，大家都很清楚，使用核武會帶來比單純入侵烏克蘭更大的災難。

對此，加列歐提直言，如果對普廷有疑慮的高層越來越多，那麼發動政變「不再是不能想像的」，「60年前就發生過類似的事件，當時蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikolai Kruschev）在古巴導彈危機後被推翻，因為部長和將軍們知道他們無法贏得與美國的核戰爭，於是聯合起來罷免掉赫魯雪夫。」

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