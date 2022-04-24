為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄總統傳記作者：若普廷動用核武 克宮恐爆發政變

    普廷傳記作者加列歐提宣稱，若普廷堅決使用核武，那麼克里姆林宮可能會爆發政變。（法新社）

    普廷傳記作者加列歐提宣稱，若普廷堅決使用核武，那麼克里姆林宮可能會爆發政變。（法新社）

    2022/04/24 20:20

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）下令入侵烏克蘭不僅引發國際撻伐，國內也引爆抗議聲浪，甚至傳出克里姆林宮也有一派人馬不滿普廷的決定。俄羅斯安全事務專家、普廷傳記作者加列歐提（Mark Galeotti）近日就對此事提出自己的看法，直言普廷的核心圈正在縮小，若普廷真的決定動用核武，害俄羅斯走上不歸路，那麼該國很可能會發生政變。

    根據《每日郵報》 報導，現為英國倫敦大學（University College London，UCL）斯拉夫與東歐研究學院名譽教授的加列歐提，針對俄國發動侵烏行動後國內政局發表見解。他表示，這名獨裁者藉武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情為由，近期大多數會議皆以視訊進行，以至於很少有人能與他當面對話，只要有讓普廷不快的對話或提議，他隨時都可以離線結束會議，「普廷不會容忍異議或任何與其決策相矛盾的意見，莫斯科的權利殿堂中，圍繞著普廷的不安情緒也因此越來越高。」

    報導指出，早前克里姆林宮高層就有不少人擔心入侵烏克蘭是一個「災難性的錯誤」，因為此舉很有可能會讓俄羅斯被孤立多年，然而普廷堅決下令行動，當初的擔憂也成真，俄國確實因為國際制裁，陷入空前的窘迫狀態。此外，因為普廷一意孤行，俄國不管是鷹派還是鴿派，都警告普廷很可能動用戰術核武器，大家都很清楚，使用核武會帶來比單純入侵烏克蘭更大的災難。

    對此，加列歐提直言，如果對普廷有疑慮的高層越來越多，那麼發動政變「不再是不能想像的」，「60年前就發生過類似的事件，當時蘇聯領導人赫魯雪夫（Nikolai Kruschev）在古巴導彈危機後被推翻，因為部長和將軍們知道他們無法贏得與美國的核戰爭，於是聯合起來罷免掉赫魯雪夫。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    普廷聲稱成功「解放」馬立波 烏克蘭士兵仍堅守最後堡壘
    2022/04/22 17:24

    普廷聲稱成功「解放」馬立波 烏克蘭士兵仍堅守最後堡壘
    自由說新聞》美嗆俄「全球賤民」俄試射最強飛彈警告
    2022/04/21 11:14

    自由說新聞》美嗆俄「全球賤民」俄試射最強飛彈警告

    第一價值 首發就是非凡 珍稀定錨 創造精彩未來
    攻烏受阻 紐時：俄軍恐動用小型核武
    2022/03/22 23:00

    攻烏受阻 紐時：俄軍恐動用小型核武
    普廷核威脅 廣島出身岸田文雄鄭重呼籲：不應有核威脅及使用
    2022/03/01 09:34

    普廷核威脅 廣島出身岸田文雄鄭重呼籲：不應有核威脅及使用

    選護膝 試試這兩年最火的海樂緹
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播