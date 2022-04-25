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    北韓舉行建軍90週年閱兵 可能展示新武器

    朝鮮官方朝鮮中央通訊社 （KCNA） 於 4 月 16 日發布，顯示朝鮮領導人金正恩和黨政軍高級官員在金日成廣場出席朝鮮已故領導人金日成誕辰 110 週年紀念儀式。（法新社）

    朝鮮官方朝鮮中央通訊社 （KCNA） 於 4 月 16 日發布，顯示朝鮮領導人金正恩和黨政軍高級官員在金日成廣場出席朝鮮已故領導人金日成誕辰 110 週年紀念儀式。（法新社）

    2022/04/25 23:43

    〔中央社〕韓聯社報導，北韓今晚舉行人民革命軍（抗日游擊隊）建軍90週年閱兵式，可能展示多項新型武器。但北韓官媒仍未刊出相關報導，尚不清楚詳細展示內容及領導人金正恩等高層幹部是否出席。

    韓聯社引述南韓軍方消息報導，平壤金日成廣場今晚9時開始進行閱兵式前活動，10時起進行夜間閱兵式，動員兵力及武器裝備，這是金正恩執政以來第4次進行夜間或凌晨閱兵活動。

    南韓軍方考量這次活動時間及日期，判斷活動並非預演，而是正式閱兵。從先前採排活動動員250多台裝備等情報推測，這次閱兵可能是北韓史上最大規模，火星-8型極音速飛彈、火星-17型洲際彈道飛彈（ICBM）、潛射彈道飛彈等（SLBM）等北韓研發的新武器都可能在閱兵式中登場。

    此外，近期多次強調加強核戰鬥武力的平壤當局，也可能讓16日進行過試射的新型戰術導向武器系統亮相。

    韓聯社指出，北韓過去多在上午10時進行閱兵式，但自2020年10月勞動黨建黨75週年閱兵式以來，平壤當局接連在夜間或半夜舉行閱兵式。部分意見認為，在夜間舉辦活動可透過華麗照明及煙火等，增添節慶氣氛，有助將凝聚內部團結的效果最大化。

    外界原預期北韓在今天凌晨零時舉行閱兵式，但可能受到天候狀況不佳影響，改至晚上舉行。若按過去經驗，北韓官媒可能在26日刊出相關報導，轉播錄製好的閱兵畫面。

    值得注意的是，這次是金正恩執政以來，首次在4月25日建軍紀念日舉行閱兵式，可能是為藉由前領導人金日成在1932年4月25日建立人民革命軍的典故，團結內部力量，並對外誇耀北韓所擁有的軍事實力。

    4月17日星期日，在韓國首爾的一個火車站，電視屏幕上播放了一個新聞節目，報導了北韓一種新開發的戰術制導武器試射。（美聯社）

    4月17日星期日，在韓國首爾的一個火車站，電視屏幕上播放了一個新聞節目，報導了北韓一種新開發的戰術制導武器試射。（美聯社）

    2017 年 4 月 15 日，在朝鮮平壤舉行的閱兵式上，一枚潛射彈道飛彈在金日成廣場展示。（美聯社）

    2017 年 4 月 15 日，在朝鮮平壤舉行的閱兵式上，一枚潛射彈道飛彈在金日成廣場展示。（美聯社）

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