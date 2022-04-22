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    金正恩核心決策圈新增成員？神秘女子身分引外界猜測

    北韓領導人金正恩15日在平壤出席閱兵活動，身邊出現一名身著套裝，作秘書打扮的神秘女子（綠圈）。（翻攝朝鮮中央電視台，本報後製）

    北韓領導人金正恩15日在平壤出席閱兵活動，身邊出現一名身著套裝，作秘書打扮的神秘女子（綠圈）。（翻攝朝鮮中央電視台，本報後製）

    2022/04/22 10:41

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓領導人金正恩核心決策圈新增女性成員？北韓領導人金正恩15日在平壤出席閱兵活動，身邊出現一名身著套裝的女子；她身上未配有北韓已故領導人金日成、金正日肖像徽章，身分引發猜測，外界分析這名女子可能是金正恩同父異母的姊姊金雪松。

    根據《NHK》報導，金正恩於15日在平壤出席閱兵活動，北韓國營媒體「朝鮮中央電視台」於翌日播放活動畫面，一名打扮似秘書的神秘女子隨侍金正恩身側，而非外界熟知的北韓勞動黨中央組織指導部第一副部長、金正恩胞妹金與正。

    這名女子身穿套裝，搭配手提包，外貌年齡似略大於金正恩；值得留意的是，北韓女性有義務需要配戴金日成、金正日肖像徽章於左胸，但她並未配戴。神秘女子身分引發猜測，有部分南韓媒體推測，她可能就是金正日的次女金雪松。

    金雪松為金正恩的異母姊姊，下有1名同父同母的胞妹，名叫金春松。《北韓新聞》（NK News）推測，這名神秘女子年紀約在30至40多歲之間，與外界公開資料「金雪松今年47歲」的區間相符，若她真是金雪松，便非金正恩決策圈的「新增」成員，有消息稱金雪松長期活躍於幕後黨政。

    南韓統一省對外聲明，該單位尚無確切把握可指認其身分，將對她的動向保持關注。

    今年2月，北韓人民軍大將、金正恩姑姑金慶喜睽違2年公開行程，與金正恩共同出席觀賞表演；一連串舉動疑似想對外界宣示金氏家族感情與體制堅若磐石。

    北韓領導人金正恩15日在平壤出席閱兵活動，身邊出現一名身著套裝，作秘書打扮的神秘女子（綠圈）。（翻攝朝鮮中央電視台，本報後製）

    北韓領導人金正恩15日在平壤出席閱兵活動，身邊出現一名身著套裝，作秘書打扮的神秘女子（綠圈）。（翻攝朝鮮中央電視台，本報後製）

    北韓領導人金正恩15日在平壤出席閱兵活動，身邊出現一名身著套裝，作秘書打扮的神秘女子（綠圈）。（翻攝朝鮮中央電視台，本報後製）

    北韓領導人金正恩15日在平壤出席閱兵活動，身邊出現一名身著套裝，作秘書打扮的神秘女子（綠圈）。（翻攝朝鮮中央電視台，本報後製）

    不似以往隨侍金正恩身側，金與正（黃圈）跟其他官員排排站。（翻攝朝鮮中央電視台，本報後製）

    不似以往隨侍金正恩身側，金與正（黃圈）跟其他官員排排站。（翻攝朝鮮中央電視台，本報後製）

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