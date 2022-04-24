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    取法史達林？馬立波居民流放到遠東 烏克蘭控俄羅斯違國際公約

    符拉迪沃斯托克（海參崴）當地入口網站vl.com上發佈的照片也顯示，從馬立波撤離的人員乘坐火車抵達。（翻攝自vl.com）

    符拉迪沃斯托克（海參崴）當地入口網站vl.com上發佈的照片也顯示，從馬立波撤離的人員乘坐火車抵達。（翻攝自vl.com）

    2022/04/24 19:30

    〔編譯陳成良／綜合報導〕史達林執政蘇聯的近30年間，將「有礙國家安全和反蘇維埃分子」流放到邊遠地區的做法，從未間斷。如今，烏克蘭官員指控，俄羅斯不顧關於戰時保護平民的《日內瓦公約》第49條的規定，強行將南部港市馬立波居民驅逐到俄國遠東地區的濱海邊疆區。

    烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova）在Telegram上發文稱：「俄羅斯將被強行驅逐的烏克蘭公民從馬立爾送到了濱海邊疆區——距離祖國8000公里。」

    根據丹尼索娃的說法，志願者告訴她，4月21日，一列火車抵達納霍德卡市，載有來自馬立波的308名烏克蘭人，其中包括帶著年幼孩子的母親、殘疾人和學生。還公佈了烏克蘭公民抵達火車站的照片。

    納霍德卡市（Nakhodka）位於俄羅斯濱海邊區南端，瀕臨日本海，是俄羅斯在太平洋沿岸的商港，人口為20萬，是俄遠東經濟特區，距符拉迪沃斯托克（海參崴）約100公里。

    丹尼索娃稱，俄羅斯嚴重違反了關於戰時保護平民的《日內瓦公約》第49條的規定，該條禁止強制遷移或驅逐被佔領土上的人員」。

    馬立波市長顧問安德里申科（Petro Andriushchenko）21日也指控，俄羅斯人將308名被驅逐的馬立波爾居民帶到符拉迪沃斯托克。

    符拉迪沃斯托克的俄羅斯當地新聞入口網站「vl.com」上發佈的照片和視訊也顯示，從馬立波撤離的人員乘坐火車抵達。

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