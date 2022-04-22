普廷聲稱成功「解放」馬立波 烏克蘭士兵仍堅守最後堡壘

普廷聲稱俄羅斯在馬立波獲勝，但美國並不認同俄羅斯說法，烏克蘭士兵也仍在轟炸中持續堅守馬立波的最後堡壘。示意圖，烏克蘭士兵搬運地雷。（歐新社）

2022/04/22 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷22日宣佈，俄羅斯在「特殊軍事行動」中最大規模的一場戰役取得勝利，成功「解放」馬立波，但美國並不認同俄羅斯說法，烏克蘭士兵也仍在轟炸中持續堅守馬立波的最後堡壘。

根據《路透》，在克里姆林宮舉行的視訊會議上，普廷祝賀國防部長和俄羅斯軍隊，感謝他們為「解放」馬立波所做的努力。美國對普廷的說法提出異議，表示相信烏克蘭軍隊仍然在該市堅守陣地。

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烏克蘭總統澤倫斯基也表示，「俄羅斯必須離開我們的領土，包括馬立波，我們會繼續抵抗俄羅斯」。

俄羅斯本週加強了對烏克蘭東部的襲擊，並對基輔和西部城市利沃夫進行遠程攻擊。烏克蘭總參謀部表示，俄羅斯軍隊在東部前線增加了兵力，並試圖在東北部的哈爾科夫地區發動攻擊。

美國21日又向烏克蘭提供8億美元（約新台幣234億元）的軍事援助，包括重型火砲和超過121架的「鳳凰幽靈無人機」，這款無人機屬於一次性使用的攻擊型無人機，類似先前美方提供的「彈簧刀無人機」。

作為一個40萬烏克蘭百姓的家園，馬立波見證了俄羅斯入侵行動裡最激烈的戰局，烏克蘭估計，有上萬平民在此喪命。

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