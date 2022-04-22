為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    普廷聲稱成功「解放」馬立波 烏克蘭士兵仍堅守最後堡壘

    普廷聲稱俄羅斯在馬立波獲勝，但美國並不認同俄羅斯說法，烏克蘭士兵也仍在轟炸中持續堅守馬立波的最後堡壘。示意圖，烏克蘭士兵搬運地雷。（歐新社）

    普廷聲稱俄羅斯在馬立波獲勝，但美國並不認同俄羅斯說法，烏克蘭士兵也仍在轟炸中持續堅守馬立波的最後堡壘。示意圖，烏克蘭士兵搬運地雷。（歐新社）

    2022/04/22 17:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷22日宣佈，俄羅斯在「特殊軍事行動」中最大規模的一場戰役取得勝利，成功「解放」馬立波，但美國並不認同俄羅斯說法，烏克蘭士兵也仍在轟炸中持續堅守馬立波的最後堡壘。

    根據《路透》，在克里姆林宮舉行的視訊會議上，普廷祝賀國防部長和俄羅斯軍隊，感謝他們為「解放」馬立波所做的努力。美國對普廷的說法提出異議，表示相信烏克蘭軍隊仍然在該市堅守陣地。

    烏克蘭總統澤倫斯基也表示，「俄羅斯必須離開我們的領土，包括馬立波，我們會繼續抵抗俄羅斯」。

    俄羅斯本週加強了對烏克蘭東部的襲擊，並對基輔和西部城市利沃夫進行遠程攻擊。烏克蘭總參謀部表示，俄羅斯軍隊在東部前線增加了兵力，並試圖在東北部的哈爾科夫地區發動攻擊。

    美國21日又向烏克蘭提供8億美元（約新台幣234億元）的軍事援助，包括重型火砲和超過121架的「鳳凰幽靈無人機」，這款無人機屬於一次性使用的攻擊型無人機，類似先前美方提供的「彈簧刀無人機」。

    作為一個40萬烏克蘭百姓的家園，馬立波見證了俄羅斯入侵行動裡最激烈的戰局，烏克蘭估計，有上萬平民在此喪命。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    收容點附近發生砲襲 烏克蘭副總理致歉：馬立波撤離行動受阻
    2022/04/22 16:04

    收容點附近發生砲襲 烏克蘭副總理致歉：馬立波撤離行動受阻
    烏克蘭種子教官在立陶宛完成反戰車武器訓練
    2022/04/22 15:33

    烏克蘭種子教官在立陶宛完成反戰車武器訓練

    季配息型ETF新選擇 00905掛牌上市
    破紀錄！ 烏軍摧毀俄軍15個空中目標 創下開戰以來單日最高
    2022/04/22 15:20

    破紀錄！ 烏軍摧毀俄軍15個空中目標 創下開戰以來單日最高
    鬆口了！強森：部分烏克蘭士兵正在英國受訓
    2022/04/22 15:18

    鬆口了！強森：部分烏克蘭士兵正在英國受訓

    許富凱寵媽一流 送CITIZEN一起偽出國賞櫻
    戰車「被開罐頭」能飛多高？ 影片曝砲塔砸穿5樓屋頂
    2022/04/22 14:29

    戰車「被開罐頭」能飛多高？ 影片曝砲塔砸穿5樓屋頂
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播