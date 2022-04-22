不見俄宗教領袖了！教宗方濟各：願做任何事終止戰爭

天主教宗方濟各（Pope Francis，右）21日表示，為避免不必要的誤會，已經取消與俄東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill，左）原訂於6月的會面，並表示「願做任何事終止戰爭」。圖攝於2016年。（路透資料照）

2022/04/22 20:20

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭近2個月，天主教宗方濟各（Pope Francis）21日表示，為避免不必要的誤會，已經取消與俄東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）原訂於6月的會面，並表示「願做任何事終止戰爭」。

據《CNN》報導，天主教宗方濟各昨（21）日宣布，已經取消與俄羅斯東正教牧首、主教長基里爾原訂於6月的會談，以避免「造成太大的混淆」，傳達錯誤訊號。

請繼續往下閱讀...

方濟各向媒體表示，他和基里爾的關係「非常好」，但梵蒂岡外交部門為避免對外造成太大的混淆，傳達錯誤訊息，已經取消了6月的第二次見面計畫。

至於對俄羅斯侵略烏克蘭的看法是否有變？方濟各直言：「我願意做任何事情來終止戰爭，任何事情。」而當被問到為何從不點名俄羅斯或普廷？他強調，教宗永遠不應該點名任何國家的領袖，更不應該點名任何國家，因為國家比領袖更加偉大。

方濟各也指出，梵蒂岡正積極尋求從中協調烏俄戰事的角色，他說，雖然不能公布細節，但教廷永遠不會停止調停的努力。

據悉，羅馬教廷新聞辦公室主任布魯尼（Matteo Bruni ）今（22）日稍早曾表示，教宗目前身體有恙，在健檢和治療的過程中將放緩所有行程。17日復活節方濟各也因右腳膝蓋疼痛，必須坐著宣讀復活節禱文及主持彌撒。

而俄羅斯東正教牧首基里爾在戰爭初期就已公開支持俄國侵略烏克蘭，日前他語出驚人表示，俄羅斯之所以出兵烏克蘭，就是因為烏國基輔每年都會舉辦「同志大遊行」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法