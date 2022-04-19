救救馬立波！ 烏軍指揮官致信方濟各：祈禱沒有用！

死守馬立波的烏克蘭海軍陸戰隊指揮官寫信給天主教教宗方濟各（見圖），希望以實際行動幫助被圍困的平民。（路透）

2022/04/19 00:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊持續圍攻烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol），烏軍拒絕理會俄方最後通牒死守該城，但戰況依舊不樂觀，城內仍有數萬平民活在被轟炸的恐懼中。為此，在馬立波的烏國海軍陸戰隊指揮官特別寫信給天主教教宗方濟各（Pope Francis），希望能出手拯救被圍困的市民。

根據《CNN》 18日報導，目前在馬立波拚死反抗俄軍攻擊的烏國海軍陸戰隊第36獨立旅（the 36th Separate Marine Brigade）指揮官沃利納（Serhii Volyna）少校，近日特別寫信給方濟各，信件內容被《烏克蘭真理報》公開出來，令不少人鼻酸。

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沃利納告訴方濟各：「這段時間我沒有看見你對世界的呼籲，也沒有去閱讀你所有聲明，因為在這50多天的日子裡，我們被俄軍全面包圍，我所擁有的時間都在與敵人進行激烈的戰鬥。即便砲火不斷，即便缺水、缺食物、缺藥品，但我已準備好戰鬥到最後。」

他接著說：「我相信你從未見過馬立波正在經歷的事情，我沒有多餘的時間跟你描述這裡每天都在上演的恐怖場景，要我說的話，這裡就是人間地獄......帶著嬰孩的婦女恐懼地躲在掩體內，忍受飢餓和寒冷，每天還要擔心被敵方空軍盯上。且因為沒有藥物、水和食物，這裡每天都有傷員死去。」

沃利納直言，再多的祈禱都沒用，呼籲方濟各以實際行動幫助馬立波的平民，「這裡沒有人願意相信俄羅斯佔領者，希望你能從想要燒毀一切的撒旦手中拯救他們的生命。」

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