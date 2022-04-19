為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    救救馬立波！ 烏軍指揮官致信方濟各：祈禱沒有用！

    死守馬立波的烏克蘭海軍陸戰隊指揮官寫信給天主教教宗方濟各（見圖），希望以實際行動幫助被圍困的平民。（路透）

    死守馬立波的烏克蘭海軍陸戰隊指揮官寫信給天主教教宗方濟各（見圖），希望以實際行動幫助被圍困的平民。（路透）

    2022/04/19 00:26

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊持續圍攻烏克蘭港口城市馬立波（Mariupol），烏軍拒絕理會俄方最後通牒死守該城，但戰況依舊不樂觀，城內仍有數萬平民活在被轟炸的恐懼中。為此，在馬立波的烏國海軍陸戰隊指揮官特別寫信給天主教教宗方濟各（Pope Francis），希望能出手拯救被圍困的市民。

    根據《CNN》 18日報導，目前在馬立波拚死反抗俄軍攻擊的烏國海軍陸戰隊第36獨立旅（the 36th Separate Marine Brigade）指揮官沃利納（Serhii Volyna）少校，近日特別寫信給方濟各，信件內容被《烏克蘭真理報》公開出來，令不少人鼻酸。

    沃利納告訴方濟各：「這段時間我沒有看見你對世界的呼籲，也沒有去閱讀你所有聲明，因為在這50多天的日子裡，我們被俄軍全面包圍，我所擁有的時間都在與敵人進行激烈的戰鬥。即便砲火不斷，即便缺水、缺食物、缺藥品，但我已準備好戰鬥到最後。」

    他接著說：「我相信你從未見過馬立波正在經歷的事情，我沒有多餘的時間跟你描述這裡每天都在上演的恐怖場景，要我說的話，這裡就是人間地獄......帶著嬰孩的婦女恐懼地躲在掩體內，忍受飢餓和寒冷，每天還要擔心被敵方空軍盯上。且因為沒有藥物、水和食物，這裡每天都有傷員死去。」

    沃利納直言，再多的祈禱都沒用，呼籲方濟各以實際行動幫助馬立波的平民，「這裡沒有人願意相信俄羅斯佔領者，希望你能從想要燒毀一切的撒旦手中拯救他們的生命。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    教宗：世界受戰火蹂躪 理解各國何以買武器自衛
    2022/04/16 20:00

    教宗：世界受戰火蹂躪 理解各國何以買武器自衛
    教宗再籲停戰 方濟各：在一堆瓦礫上「插國旗」算什麼勝利？
    2022/04/11 06:32

    教宗再籲停戰 方濟各：在一堆瓦礫上「插國旗」算什麼勝利？

    最強懶人瘦身法一天一杯腰圍少一圈
    停止這場戰爭！ 教宗譴責布查大屠殺
    2022/04/06 17:02

    停止這場戰爭！ 教宗譴責布查大屠殺
    教宗暗斥普廷煽動衝突 不排除親訪烏首都基輔
    2022/04/02 19:33

    教宗暗斥普廷煽動衝突 不排除親訪烏首都基輔

    低門檻電動自行車 疫情期間逆勢成長
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播