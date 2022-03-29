未指名俄羅斯......東正教最高領袖斥侵略烏克蘭是「暴行」

東正教普世牧首巴爾多祿茂（Ecumenical Patriarch Bartholomew I，見圖）今（29）日斥責侵略烏克蘭是「暴行」，並強調唯有與烏克蘭團結，才能對抗世上的黑暗與邪惡。（美聯社檔案照）

2022/03/29 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭逾一個月，東正教最高領袖今（29）日出訪波蘭時，斥責侵略烏克蘭為「暴行」，並強調唯有與烏克蘭團結一心，才能對抗世上的黑暗與邪惡。

據《衛報》報導，東正教最高領袖、普世牧首巴爾多祿茂（Ecumenical Patriarch Bartholomew I）今（29）日出訪波蘭首都華沙，並將侵略烏克蘭形容為「暴行」。

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雖未直接點名譴責俄羅斯，巴爾多祿茂說：「這場殘暴侵略（atrocious invasion）對烏克蘭及全世界所帶來的破壞，實在令人難以想像。」他強調，唯有與烏克蘭人站在一起，才能戰勝世界上的「邪惡與黑暗」。

此外，與普世牧首會面的天主教波蘭大主教蓋德基（Archbishop Stanisaw Gdecki）也指出，俄羅斯侵略烏克蘭奪走了數以千計的無辜性命，其中包括數百個兒童，毫無威脅的男女老少，侵略者的諸多暴行都帶有「種族滅絕」的痕跡。

然而在此之前，俄羅斯東正教牧首、俄羅斯主教長基里爾（Patriarch Kirill）卻曾於3月10日寫信為侵略烏克蘭辯護，他說：「這場衝突並非今日才發生，我堅定認為這起源於西方與俄羅斯的衝突，而非共享同一個領洗池、因同一信仰、同一些聖人和禱言、同樣的歷史命運而產生羈絆的烏、俄人民。」

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