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    教宗暗斥普廷煽動衝突 不排除親訪烏首都基輔

    天主教宗方濟各（左）繼日前怒斥侵略烏克蘭的暴行後，2日首次暗斥「當權者」普廷（右）以民族主義利益煽動衝突，並表示不排除應烏克蘭邀請親訪基輔。（路透、美聯社；本報合成）

    天主教宗方濟各（左）繼日前怒斥侵略烏克蘭的暴行後，2日首次暗斥「當權者」普廷（右）以民族主義利益煽動衝突，並表示不排除應烏克蘭邀請親訪基輔。（路透、美聯社；本報合成）

    2022/04/02 19:33

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭造成大規模人道危機，天主教宗方濟各（Pope Francis）繼日前怒斥侵略烏克蘭的行徑後，2日首次暗斥「當權者」（普廷）以民族主義利益煽動衝突，並表示不排除應烏克蘭官方邀請，親訪基輔。

    《路透》報導，俄羅斯侵略烏克蘭超過1個月，雖已放棄進攻基輔但持續造成烏國巨大人道危機，天主教宗方濟各今（2）日訪問馬爾他時談烏克蘭危機，斥責「當權者」為了民族主義的利益煽動衝突。

    報導指出，這是方濟各首次含蓄點名俄總統普廷（Vladimir Putin）為烏克蘭人道危機的禍首，但在此之前，方濟各日前曾嚴詞譴責，侵略烏克蘭的暴行完全不具備正當性。

    此外，當被記者問到是否會應烏克蘭邀請親自訪問基輔？方濟各回答：「是的，正在考慮當中。」

    據悉，邀請教宗訪問烏克蘭者包括烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）、基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）、烏國駐梵蒂岡大使尤拉什（Andriy Yurash），以及東正教烏克蘭大總主教舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）。

    天主教宗方濟各（Pope Francis）繼日前怒斥侵略烏克蘭的暴行後，2日首次暗斥「當權者」普廷以民族主義利益煽動衝突，並表示不排除應烏克蘭邀請親訪基輔。（路透）

    天主教宗方濟各（Pope Francis）繼日前怒斥侵略烏克蘭的暴行後，2日首次暗斥「當權者」普廷以民族主義利益煽動衝突，並表示不排除應烏克蘭邀請親訪基輔。（路透）

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