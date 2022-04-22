控俄軍不甩普廷續攻廠！馬立波市長新訴求：撤離市內10萬平民

波成柯指出，在馬立波市以西約11英里（17.7公里）的曼古什鎮（Manhush），他們發現了一個30公尺長的萬人塚。（法新社）

2022/04/22 17:01

〔即時新聞／綜合報導〕烏南港城馬立波（Mariupol）遭俄軍圍城濫炸，狀況很不樂觀，死守在亞速鋼鐵廠（Azovstal）內的指揮官，也曾向外界求援，強調這可能是他們發出的「最後一條」訊息。而烏國軍方稍早控訴，儘管俄國總統普廷（Vladimir Putin）已下令暫停攻廠，但俄軍仍持續襲擊。

綜合外媒報導，烏克蘭軍方稍早控訴，儘管普廷已經下令取消原訂攻打亞速鋼鐵廠的計劃，稱沒必要爬進鋼鐵廠內的地道搜人，改以封鎖住該工業區的方式進攻，更強調：「一隻蒼蠅都別想飛出來」，但俄軍似乎違抗了總統的命令，持續攻廠。

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馬立波市長波成柯（Vadym Boychenko）透露，目前仍有約10萬居民受困在市內，而稍早他向外界提出新的訴求，要求完全將這10萬市民全數撤離。

據報導，美國衛星公司「Maxar Technologies」4月3日所攝下的衛星照片顯示，馬立波附近的一個小鎮，似乎出現了萬人塚，這讓許多烏國官員們控訴俄軍透過此舉，隱藏自己的軍事罪刑。

波成柯指出，在馬立波市以西約11英里（17.7公里）的曼古什鎮（Manhush），他們發現了一個30公尺長的萬人塚。

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