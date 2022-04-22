俄軍在馬立波挖萬人坑！ 衛星照片曝空地土堆持續擴大

3月19日還是一片空地。（法新社）

2022/04/22 13:58

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，自開戰以來烏克蘭東南部城市馬力波（Mariupol）一直是俄軍的重點目標，許多平民被俄軍的無差別攻擊殺害，屍體散落在城市與建築物各處，美國衛星影像公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）日前公布衛星影像顯示，俄軍疑似不斷把馬立波平民屍體運往馬力波西邊的曼古什鎮（Manhush）的萬人坑。

綜合外媒報導，可以看到曼古什鎮在3月19日還是一片空地，但到了4月3日時空地上出現了疑似萬人坑的一列整齊土堆，馬薩爾科技聲稱「從3月中旬至4月中旬我們的衛星圖像來看，曼古什鎮萬人坑從3月23日開始挖，並持續擴大。」

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馬力波市長波成柯（Vadym Boichenko）在Telegram頻道上表示，萬人坑內可能有9000多名平民屍體被埋在其中，俄軍將死者用卡車載運，接著把屍體棄置在河堤上，這是試圖掩蓋戰爭罪的直接證據。

俄羅斯昨日宣布攻下了烏克蘭南部重要港口城市馬立波（Mariupol），俄軍聲稱僅剩「亞速鋼鐵廠」（Azovstal）還在抵抗，普廷下令針對鋼鐵廠採取圍而不攻的戰術，亞速營對此在官方推特宣稱儘管情況極其艱困，但亞速營還是有打出成果，在過去兩天內摧毀俄軍3輛戰車、2輛步兵戰車和1輛裝甲運兵車，烏克蘭總統澤倫斯基昨日表示，將會透過「軍事手段」解除俄軍對馬立波封鎖。

到了4月3日時空地上出現了疑似萬人坑的一列整齊土堆。（法新社）

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