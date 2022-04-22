為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍在馬立波挖萬人坑！ 衛星照片曝空地土堆持續擴大

    3月19日還是一片空地。（法新社）

    3月19日還是一片空地。（法新社）

    2022/04/22 13:58

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，自開戰以來烏克蘭東南部城市馬力波（Mariupol）一直是俄軍的重點目標，許多平民被俄軍的無差別攻擊殺害，屍體散落在城市與建築物各處，美國衛星影像公司馬薩爾科技（Maxar Technologies）日前公布衛星影像顯示，俄軍疑似不斷把馬立波平民屍體運往馬力波西邊的曼古什鎮（Manhush）的萬人坑。

    綜合外媒報導，可以看到曼古什鎮在3月19日還是一片空地，但到了4月3日時空地上出現了疑似萬人坑的一列整齊土堆，馬薩爾科技聲稱「從3月中旬至4月中旬我們的衛星圖像來看，曼古什鎮萬人坑從3月23日開始挖，並持續擴大。」

    馬力波市長波成柯（Vadym Boichenko）在Telegram頻道上表示，萬人坑內可能有9000多名平民屍體被埋在其中，俄軍將死者用卡車載運，接著把屍體棄置在河堤上，這是試圖掩蓋戰爭罪的直接證據。

    俄羅斯昨日宣布攻下了烏克蘭南部重要港口城市馬立波（Mariupol），俄軍聲稱僅剩「亞速鋼鐵廠」（Azovstal）還在抵抗，普廷下令針對鋼鐵廠採取圍而不攻的戰術，亞速營對此在官方推特宣稱儘管情況極其艱困，但亞速營還是有打出成果，在過去兩天內摧毀俄軍3輛戰車、2輛步兵戰車和1輛裝甲運兵車，烏克蘭總統澤倫斯基昨日表示，將會透過「軍事手段」解除俄軍對馬立波封鎖。

    到了4月3日時空地上出現了疑似萬人坑的一列整齊土堆。（法新社）

    到了4月3日時空地上出現了疑似萬人坑的一列整齊土堆。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    反攻的號角！ 澤倫斯基：將透過「軍事手段」解除馬立波的封鎖
    2022/04/22 11:23

    反攻的號角！ 澤倫斯基：將透過「軍事手段」解除馬立波的封鎖
    應對制裁衝擊 俄羅斯計畫明年前推數位盧布
    2022/04/22 11:07

    應對制裁衝擊 俄羅斯計畫明年前推數位盧布

    普台高中申請錄取國內外校再創亮眼成績
    雷蒙多：美國及盟友已削減俄羅斯逾50％高科技產品進口
    2022/04/22 11:04

    雷蒙多：美國及盟友已削減俄羅斯逾50％高科技產品進口
    俄軍攻烏受挫！ 專家：習近平將調整對台計畫
    2022/04/22 07:54

    俄軍攻烏受挫！ 專家：習近平將調整對台計畫

    許富凱寵媽一流 送CITIZEN一起偽出國賞櫻
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播