無恥！俄電視台竟用「承平街景」唬爛赫爾松生活恢復正常

俄羅斯獨立電視台播報新聞時，竟拿自家城市葉伊斯克的街景照，唬爛烏南港城赫爾松民眾的生活正在恢復正常。（圖擷取自@Salvarucrania推特）

2022/04/22 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第57天，俄軍目前已加派兵力，在烏東開展頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas）。而俄國電視媒體近日在播出新聞時，竟使用了自家國內度假小鎮的街景照，稱烏南港城赫爾松（Kherson）民眾的生活，正在恢復正常，擺明了就是睜眼說瞎話。

據英媒《每日郵報》報導，堅定力挺克里姆林宮（Kremlin）的俄羅斯獨立電視台（NTV）主播，近日在播報「侵烏戰爭」相關新聞時，竟使用了俄國西部度假小鎮葉伊斯克（Yeysk）的街景照，宣稱在俄軍掌控下的赫爾松市，生活正逐漸恢復正常。

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據報導，當俄羅斯軍隊入侵赫爾松時，他們遭到烏克蘭民眾激烈抗議，更有許多照片能佐證，城內的部分地區已遭俄軍夷為平地，現場瓦礫四散。

NTV主播念稿時說：「總而言之，在民族主義武裝分子離開後，赫爾松的生活正逐漸恢復正常，母親們帶著孩子在公園散步，孩子們在遊樂場玩耍，商店、加油站及市場，都已經在正常運作。」

Guerra Ucrania-Rusia



La NTV rusa dice que la vida del Kherson ucraniano invadido por las tropas rusas está "mejorando gradualmente"



Para ello, mostraron imágenes de la ciudad de Yeysk en Krasnodar （Rusia）. #Kherson #UkraineUnderAttack #warukraine #war #guerraucrania #Odessa pic.twitter.com/7iewR3q7sG — Slava Ukrayini （@Salvarucrania） April 21, 2022

赫爾松空軍基地先前遭俄軍空襲後，冒出陣陣黑煙的衛星影像。（資料照，法新社）

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