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    無恥！俄電視台竟用「承平街景」唬爛赫爾松生活恢復正常

    俄羅斯獨立電視台播報新聞時，竟拿自家城市葉伊斯克的街景照，唬爛烏南港城赫爾松民眾的生活正在恢復正常。（圖擷取自@Salvarucrania推特）

    俄羅斯獨立電視台播報新聞時，竟拿自家城市葉伊斯克的街景照，唬爛烏南港城赫爾松民眾的生活正在恢復正常。（圖擷取自@Salvarucrania推特）

    2022/04/22 14:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯進犯烏克蘭邁入第57天，俄軍目前已加派兵力，在烏東開展頓巴斯戰役（The Battle for the Donbas）。而俄國電視媒體近日在播出新聞時，竟使用了自家國內度假小鎮的街景照，稱烏南港城赫爾松（Kherson）民眾的生活，正在恢復正常，擺明了就是睜眼說瞎話。

    據英媒《每日郵報》報導，堅定力挺克里姆林宮（Kremlin）的俄羅斯獨立電視台（NTV）主播，近日在播報「侵烏戰爭」相關新聞時，竟使用了俄國西部度假小鎮葉伊斯克（Yeysk）的街景照，宣稱在俄軍掌控下的赫爾松市，生活正逐漸恢復正常。

    據報導，當俄羅斯軍隊入侵赫爾松時，他們遭到烏克蘭民眾激烈抗議，更有許多照片能佐證，城內的部分地區已遭俄軍夷為平地，現場瓦礫四散。

    NTV主播念稿時說：「總而言之，在民族主義武裝分子離開後，赫爾松的生活正逐漸恢復正常，母親們帶著孩子在公園散步，孩子們在遊樂場玩耍，商店、加油站及市場，都已經在正常運作。」

    赫爾松空軍基地先前遭俄軍空襲後，冒出陣陣黑煙的衛星影像。（資料照，法新社）

    赫爾松空軍基地先前遭俄軍空襲後，冒出陣陣黑煙的衛星影像。（資料照，法新社）

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