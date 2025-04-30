高鐵駕駛4大疏失過站不開門 停勤3個月將懲處

台灣高鐵針對4月14日204列次停靠板橋站未開啟車門案進行檢討。圖為示意圖。（記者蔡昀容攝）

2025/04/30 09:32

〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣高鐵204列次4月14日停靠板橋站未開啟車門，導致旅客未能如期上下車，高鐵檢討駕駛4大疏失，並提出3項改善措施，包括暫停其勤務3個月，安排航醫心理測驗及適性檢查，並將依審議辦理懲處。

交通委員會今天邀交通部相關單位專題報告。對於高鐵4月14日停靠板橋站未開門，高鐵公司報告指出，駕駛登車前已透過紙本及勤務平板電腦，確認停靠站。

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列車行駛至桃園路段時，行控中心通知駕駛，板橋站月台軌將設有臨時速度限制70，駕駛也複誦確認，但接近板橋路段時，駕駛見臨時速度限制70訊息時卻產生疑惑「是否該車次遭臨時運轉變更為通過板橋站、無須停靠」，但他未向行控中心確認。

駕駛自述正要查詢勤務平板電腦確認是否有變更時，接到列車長以列車電話，提醒其未給車門開啟權限，但尚未完成通話時，該車前方行車路徑已自動開通，因此駕駛未再確認發車時間是否正確，即自行發車。整起事件導致150名乘客無法下車、20名乘客未能上車。

高鐵指出，駕駛個人一連串4項嚴重疏失，包括如對行車號誌或運轉資訊有疑問，應以無線電向行控中心釐清；欲確知停靠車站或通過車站的運轉資訊，應查看車載電腦確認；接獲列車長提醒未開車門時，應完整接收訊息；列車發車離站時，應確認車載電腦的發車時間是否正確。

高鐵並提出3項改善措施。針對失誤駕駛方面，已暫停其勤務，實施特別訓練，並安排隨車督察，確認改善情況，再安排航醫進行心理測驗及適性檢查，通過後始恢復執勤資格。另，將依獎懲審議委員會審議結果辦理懲處事宜。針對所有駕駛方面，則發布提醒應落實作業程序。

高鐵規定增修方面，行控中心通知停靠板橋站駕駛，日後用語改為「板橋站XX月台軌設定TSR70，板橋站請依時刻表停車，請複誦」，避免駕駛產生疑惑；如遇列車未依計畫開門即離站，列車長可使用PEI通知駕駛暫停發車並通報行控中心，行控中心接獲列車長通知時，可立即取消該列車進路並通知駕駛緊急停車，列車駕駛收到列車長PEI提醒請立即停車。

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