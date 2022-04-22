戰車「被開罐頭」能飛多高？ 影片曝砲塔砸穿5樓屋頂

可以看到戰車的砲塔砸破屋頂落在建築物內。（圖擷取自@BabakTaghvaee 推特）

2022/04/22 14:29

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍原以為自己握有強烈的優勢，可以閃電併吞烏克蘭，沒想到烏軍以無人機、NLAW飛彈、標槍（Javelin）飛彈以及刺針（Stinger）飛彈大顯神威，造成俄軍的戰車與直升機部隊損失慘重，近來有段俄軍戰車被開罐頭，砲塔飛上5樓的影片在網路上瘋傳，引發網友熱烈討論。

推特帳號@BabakTaghvaee 在推特PO出一段影片，可以看到拍攝者在房間內，有個戰車的砲塔砸穿屋頂，直接掉入建築物內，該帳號在推文中表示「俄軍T-72B 被烏克蘭反戰車武器炸毀，它的砲塔飛上20公尺的高空後落在某棟公寓內，還砸穿了5樓的屋頂。」

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網友看到推文後也齊聲叫好，幽默表示「砲塔跳高金牌？」、「現在這棟公寓有個俄羅斯烤肉架了」。

Turrets of #Russian main battle tanks fly in #Donbas. A T-72B main battle tank was blown-off by an #Ukrainian anti-tank missile. Its turret jumped to the sky for an altitude of 20m and fell over an apartment & pierced into the roof of its fifth floor! pic.twitter.com/No6fJkJFbx — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی （@BabakTaghvaee） April 22, 2022

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