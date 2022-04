戰車「被開罐頭」能飛多高？ 影片曝砲塔砸穿5樓屋頂

2022/04/22 14:29

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,俄軍原以為自己握有強烈的優勢,可以閃電併吞烏克蘭,沒想到烏軍以無人機、NLAW飛彈、標槍(Javelin)飛彈以及刺針(Stinger)飛彈大顯神威,造成俄軍的戰車與直升機部隊損失慘重,近來有段俄軍戰車被開罐頭,砲塔飛上5樓的影片在網路上瘋傳,引發網友熱烈討論。

推特帳號@BabakTaghvaee 在推特PO出一段影片,可以看到拍攝者在房間內,有個戰車的砲塔砸穿屋頂,直接掉入建築物內,該帳號在推文中表示「俄軍T-72B 被烏克蘭反戰車武器炸毀,它的砲塔飛上20公尺的高空後落在某棟公寓內,還砸穿了5樓的屋頂。」

網友看到推文後也齊聲叫好,幽默表示「砲塔跳高金牌?」、「現在這棟公寓有個俄羅斯烤肉架了」。

Turrets of #Russian main battle tanks fly in #Donbas. A T-72B main battle tank was blown-off by an #Ukrainian anti-tank missile. Its turret jumped to the sky for an altitude of 20m and fell over an apartment & pierced into the roof of its fifth floor! pic.twitter.com/No6fJkJFbx