巴基斯坦空襲阿富汗釀47死 控喀布爾包庇激進分子

阿富汗官員表示，巴基斯坦軍方直升機攻擊柯斯特省（Khost）邊界上的民宅。圖為巴基斯坦難民。（美聯社）

2022/04/18 17:39

〔中央社〕巴基斯坦軍方昨天空襲阿富汗東部柯斯特省和庫納爾省，阿國官員今天表示，死亡人數已增加到至少47人。巴國則敦促喀布爾當局處理激進分子從阿富汗境內發動攻擊的問題。

法新社報導，塔利班組織（Taliban）去年奪取阿富汗政權後，巴基斯坦與阿富汗的邊界益趨緊張。伊斯蘭馬巴德政府稱激進團體經常從鄰國阿富汗發動攻擊。

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塔利班組織否認包庇巴基斯坦的激進分子，但也對巴國在2700公里的國界上豎起圍籬表達憤怒。

昨天的破曉空襲又讓兩鄰國緊張關係深化。阿富汗官員表示，這次攻擊是由巴基斯坦軍方直升機發動，擊中柯斯特省（Khost）和庫納爾省（Kunar）邊界上的民宅。

阿富汗塔利班政府對巴基斯坦發出警告。塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）昨晚形容空襲行徑殘酷，並「為阿富汗與巴基斯坦結仇鋪平道路」，還說「巴基斯坦方面應瞭解開戰不符任何一方的利益」。

這波空襲也讓柯斯特與其他幾個省份在本週末出現抗議。

巴基斯坦軍方至今未對空襲置評，但巴國外交部今天呼籲喀布爾（Kabul）的塔利班當局管控激進分子。

巴基斯坦外交部表示：「巴基斯坦要求阿富汗主權政府確保巴阿邊界區域的安全，並採取堅定行動來對付涉入巴基斯坦恐怖活動的個人。」

巴國外交部還說，「從阿富汗運作的恐怖分子」14日在北瓦茲里斯坦區（North Waziristan）殺死7名巴基斯坦軍人。

「巴基斯坦塔利班運動」（TTP）等激進團體長期把巴阿邊境區域當作據點並跨境運作。

阿富汗塔利班組織和「巴基斯坦塔利班運動」在這兩個國家是不同的團體，但有共同的意識形態，也會吸引住在兩國的人加入。

「巴基斯坦塔利班運動」上月宣布將從穆斯林齋戒月（Ramadan）的第一天起，對巴基斯坦安全部隊發動攻勢。

在阿富汗塔利班要求外籍戰士離開阿富汗後，「巴基斯坦塔利班運動」正在施壓巴基斯坦當局允許激進分子返回家鄉可不受懲罰。

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