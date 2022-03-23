阿富汗女子中學重開數小時後 神學士下令關閉

在阿富汗女子中學今天重新開放僅數小時後，神學士（Taliban）政府命令學校關閉。圖為阿富汗首都喀布爾的札貢那中學（Zarghona High School）。（路透檔案照）

2022/03/23 20:39

〔中央社〕一名官員證實，在阿富汗女子中學今天重新開放僅數小時後，神學士（Taliban，或譯塔利班）政府命令學校關閉。這個強硬派的伊斯蘭團體政策出現180度轉變，讓人困惑、學生心碎。

在被要求證實是否命令女學生返家時，神學士政府副發言人沙曼岡尼（Inamullah Samangani）告訴法新社：「沒錯。」

請繼續往下閱讀...

他沒有立即解釋理由；在此同時，教育部發言人拉揚（Aziz Ahmad Rayan）說：「我們未獲准評論此事。」

一支法新社採訪團隊在位於首都喀布爾的札貢那中學（Zarghona High School）拍攝時，一名教師說課程結束了。

神學士去年8月掌權以來，首度重返學校的學生們垂頭喪氣，含淚收拾隨身物品，魚貫離開校園。

喀布爾烏姆拉汗（Omra Khan）女子學校教師帕瓦沙（Palwasha）說：「我看到我的學生落淚，都不願意離開教室。看到自己的學生哭，令人非常痛苦。」

聯合國的阿富汗事務特使里昂（Deborah Lyons）在推特發文表示，有關將學校關閉的報導「令人擔憂…如果是真的，可能的原因是什麼？」

去年8月神學士掌權時，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情而關閉學校。兩個月後，只有男孩和年紀較小的女孩可以重返校園。

國際社會和神學士新政權商議援助和國際承認時，全民教育權成為談判時的癥結，當時數個國家和組織願意提供教師薪水。

不過，今天似乎只有部分地區的女子中學重新開放，包括神學士的政治心臟地帶坎達哈（Kandahar），下個月將重新開課。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法