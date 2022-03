阿富汗神學士政權日前宣布,政府內所有男性不可「刮鬍子」,否則將遭到解僱。神學士戰士示意圖。(路透)

2022/03/28 22:45

〔即時新聞/綜合報導〕阿富汗神學士(Taliban,又譯塔利班)政權日前收回女性受教權,又禁止女性在缺乏男性陪同下,獨自搭乘航班,神學士又傳出要求政府內所有男性不可「刮鬍子」,否則將解僱。

根據《路透》報導,神學士發布一項指示,要求政府內所有男性不可刮鬍子,還必須穿著長而寬鬆的上衣與褲子,且須配戴帽子以及頭巾,此外,所有人還必須在規定時間內進行禮拜。

據報導,執行神學士所規定伊斯蘭教法的勸善懲惡部(the Propagation of Virtue and Prevention of Vice),每天還會在政府辦公室入口巡邏,檢查男性員工是否有確實遵守新規定,假如不符規定,將遭禁止進入辦公室,最終面臨解僱。

