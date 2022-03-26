神學士「髮夾彎」收回女性受教權 美國秒取消經濟談判

阿富汗神學士政權近日重新開放女子中學僅數小時後，政策又180度轉彎下令關閉，美國26日也因此宣布取消與神學士的一系列經濟談判。圖為阿富汗一間女子學校，攝於2022年3月23日。（法新社檔案照）

2022/03/26 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）政權近日重新開放女子中學僅數小時後，政策又180度轉彎下令關閉，美國26日也因此宣布取消與神學士的一系列經濟談判。

據《路透》獨家報導，神學士自去年中掌握阿富汗政權後，為讓國際社會解除經濟制裁，開始就部分人權問題營造改革的氛圍，然而23日卻傳出，阿富汗各女子中學僅重新開放數個小時後，又被勒令關閉，180度的態度轉變令外界深感困惑。

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對此，美國今（26）日也下令取消原訂與神學士即將展開的經濟談判，一名美國國務院發言人向《路透》表示：「他們（神學士）的決策實在令人失望，更重要的是，對阿富汗人民、國際社會而言是一次莫名其妙的毀約。」

該名官員指出，美國已經為此取消了與神學士政權的部分接觸，包括幾場原訂於杜哈（Doha，卡達首都）舉行的談判，他強調：「我們要表明這是令我們改變主意，拒絕交流的轉捩點。」

報導指出，有多個消息來源證實了一系列美國、神學士之間的談判會議已經被取消，其中部分會議也原將有聯合國、世界銀行代表出席，議程內容包括阿富汗中央銀行及貨幣發行等議題。

據悉，神學士政權掌管阿富汗後，由於受到國際制裁、資產凍結等因素影響，國內貨幣短缺、外匯無法使用的情況導致嚴重通膨，社會經濟危機嚴重加劇。據估計，有2300萬阿富汗人民飽受飢荒，全國3893萬人口中，更有高達95%因糧食短缺而營養不良。

神學士曾有多項違反言論自由等人權、暴力鎮壓示威及殘殺政敵的紀錄，且禁止女性就學和工作。對此，神學士曾承諾將在該組織之伊斯蘭法的解釋範圍之中，保障所有人的權利，並會針對個別違反人權事件進行調查。

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