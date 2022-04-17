南華早報：上海嚴格防疫 第3艘航艦建造計畫延遲

在極嚴格的防疫措施下，上海市中心呈現空城狀態。（路透）

2022/04/17 16:04

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港《南華早報》17日引述消息披露，由於上海的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）管控措施嚴厲，中國海軍第3艘航空母艦建造計畫可能延緩，包括下水日程延後。

據報導，各界原本預期第3艘航艦會在中國人民解放軍海軍4月23日建軍73週年之際啟用，但因上海疫情嚴峻，若干重要零組件交付遭延宕，原定的下水計畫可能延遲。

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消息來源指出，由於上海幾乎所有國營企業都被要求支援人力協助防疫，上海造船廠目前確實人手不足。中國船舶工業集團公司表示，上海造船廠3月22日後持續投入防疫，1週內在長興島打造3間逾4400張病床的臨時醫院。

谷歌地球（Google Earth）近期的衛星影像顯示，這艘003型航艦全長320公尺，2017年起在上海長興島的江南造船廠起造，現已接近完工，包括3組飛彈彈射器已完全覆蓋，顯然準備就緒，但還剩2組從機庫推升戰機至甲板的升降機還沒完成安裝。

003型航艦的平面飛行甲板配備3組精密電磁彈射器，相當於目前世界最先進的飛機彈射系統，不同於已成軍的遼寧號與山東號都是採用較老舊的滑躍式飛行甲板。據了解，依據以沿海省份由北到南順序命名的規則，該艘新航艦可能被稱為「江蘇號」。

此外，消息來源另指出，共軍打造2艘補給艦的計畫也因疫情延後。

《南早》指出，中國當局計畫在2030年至少打造4個航艦打擊群，成為僅次於美國的全球第2大現代化海軍。

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