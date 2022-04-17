為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南華早報：上海嚴格防疫 第3艘航艦建造計畫延遲

    在極嚴格的防疫措施下，上海市中心呈現空城狀態。（路透）

    在極嚴格的防疫措施下，上海市中心呈現空城狀態。（路透）

    2022/04/17 16:04

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港《南華早報》17日引述消息披露，由於上海的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）管控措施嚴厲，中國海軍第3艘航空母艦建造計畫可能延緩，包括下水日程延後。

    據報導，各界原本預期第3艘航艦會在中國人民解放軍海軍4月23日建軍73週年之際啟用，但因上海疫情嚴峻，若干重要零組件交付遭延宕，原定的下水計畫可能延遲。

    消息來源指出，由於上海幾乎所有國營企業都被要求支援人力協助防疫，上海造船廠目前確實人手不足。中國船舶工業集團公司表示，上海造船廠3月22日後持續投入防疫，1週內在長興島打造3間逾4400張病床的臨時醫院。

    谷歌地球（Google Earth）近期的衛星影像顯示，這艘003型航艦全長320公尺，2017年起在上海長興島的江南造船廠起造，現已接近完工，包括3組飛彈彈射器已完全覆蓋，顯然準備就緒，但還剩2組從機庫推升戰機至甲板的升降機還沒完成安裝。

    003型航艦的平面飛行甲板配備3組精密電磁彈射器，相當於目前世界最先進的飛機彈射系統，不同於已成軍的遼寧號與山東號都是採用較老舊的滑躍式飛行甲板。據了解，依據以沿海省份由北到南順序命名的規則，該艘新航艦可能被稱為「江蘇號」。

    此外，消息來源另指出，共軍打造2艘補給艦的計畫也因疫情延後。

    《南早》指出，中國當局計畫在2030年至少打造4個航艦打擊群，成為僅次於美國的全球第2大現代化海軍。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    上海封城民怨四起 學者：地方故意給習近平難堪
    2022/04/17 06:25

    上海封城民怨四起 學者：地方故意給習近平難堪
    用人命換！上海醫療癱瘓一個月 終於禁止以「等PCR報告」拒診
    2022/04/15 14:15

    用人命換！上海醫療癱瘓一個月 終於禁止以「等PCR報告」拒診

    「未來褲」五種新科技 精準雕塑下半身
    韭菜不忍了！ 上海居民突破封鎖上街抗議 與警方爆發衝突！
    2022/04/15 06:26

    韭菜不忍了！ 上海居民突破封鎖上街抗議 與警方爆發衝突！
    壓力過大？ 上海官方證實防疫幹部「不幸身亡」
    2022/04/14 19:19

    壓力過大？ 上海官方證實防疫幹部「不幸身亡」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播