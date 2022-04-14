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    壓力過大？ 上海官方證實防疫幹部「不幸身亡」

    上海市1名防疫幹部疑似因壓力過大而自縊身亡。圖為防疫人員在上海市住宅區消毒。（路透）

    上海市1名防疫幹部疑似因壓力過大而自縊身亡。圖為防疫人員在上海市住宅區消毒。（路透）

    2022/04/14 19:19

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海市因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情封城亂象不斷，官員們「壓力山大」。網傳上海市虹口區衛生健康委員會信息中心主任錢文雄尋短，引發中國網友關注。虹口區衛生健康委員會今（14日）下午證實，錢文雄已「不幸身亡」，但未詳細說明死因，又引起網友質疑。

    綜合中國媒體報導，上海市虹口區衛健委今下午發表聲明，「我委幹部錢文雄同志（男，55歲，上海人）4月12日下午不幸身亡，對他的不幸離世我們深表痛心和哀悼」，「我委已第一時間上門對其家屬表達慰問和關切，正協助妥善做好善後等事宜，感謝大家的關心」。

    錢文雄自縊消息在網路上流傳後，中國警方遲遲沒有給出明確說法，卻對錢文雄妻子隨夫自盡的傳聞「光速闢謠」，被中國網友質疑是轉移焦點。

    如今官方終於證實錢文雄身亡，卻仍然沒有說明死因，網友質疑「自盡詳細（詳情）幹嘛不公布」，也有網友感嘆「這個都上不了熱搜？還真是魔都​」、「聲明？人沒了不配擁有個訃告是吧​」、「不能因新冠而死，卻死於新冠」、「這已經不是天災了」。

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    上海市虹口區衛健委僅發布一紙相當制式的「聲明」，證實錢文雄「不幸身亡」。（擷取自新京報）

    上海市虹口區衛健委僅發布一紙相當制式的「聲明」，證實錢文雄「不幸身亡」。（擷取自新京報）

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