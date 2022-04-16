上海封城民怨四起 學者：地方故意給習難堪

台灣國家聯盟與世界台灣人大會16日合辦「海內外台灣國是會議」，今年以「維護台灣主權 聯合印太同盟」為題，邀請專家、學者發表專題演講。左起為亞太和平研究基金會執行長董立文、總統府資政姚嘉文及遠景基金會執行長賴怡忠。（擷取自海內外台灣國是會議）

2022/04/16 23:36

〔記者楊丞彧／台北報導〕台灣國家聯盟與世界台灣人大會16日合辦「海內外台灣國是會議」，今年以「維護台灣主權 聯合印太同盟」為題，邀請專家、學者發表專題演講。亞太和平研究基金會執行長董立文表示，疫情與俄羅斯侵略烏克蘭兩個變數出現，習近平是否連任仍有待觀察。而對於上海為疫情「清零」封城，搞得民怨四起，董立文則認為，地方政府可能是故意要給習近平難堪。

總統府資政姚嘉文提問，中國國家主席習近平連任的機會多大？董立文指出，雖然各國專家學者普遍認為，習近平在今年中共廿大連任幾乎是十拿九穩，但現在中國內部情況看起來，又讓人覺得沒這麼肯定。首先是疫情，上海已經封城逾兩週，然後是廣州、深圳，等於是北上廣深四個裡面有三個封起來，這對中國經濟將造成負面影響。國際貨幣基金推估，按照目前情勢往下走，今年經濟成長率恐掉到二％，因此疫情是一個很大的變數。

請繼續往下閱讀...

董立文強調，看中國的疫情，不能以科學的角度切入，一定要以政治的角度來看，兩年前三月後斷崖式的降溫，以及今年兩會後斷崖式的增溫，都是政治。而地方政府子以一刀切的方式殘暴地清零，他認為很有可能是故意的。既然習近平下令了，地方就故意貫徹清零給你看，清到讓民眾都活不了。就像去年，習近平下令要減碳，結果地方一刀切減到大缺電，就是故意要給習近平難堪。而防疫又特別是習近平親自下令、指揮與部署，現在面臨崩潰，看起來要連任就沒這麼篤定。

再者，董立文提到，俄羅斯入侵烏克蘭後，俄國總統普廷的命運也牽動習近平的連任之路，若普廷倒台，第一個受牽連的肯定是習近平，尤其是中國對外政策與俄國息息相關。有鑑於兩因素，習是否連任仍要持續觀察。

另外，董立文也說，如果疫情蔓延到三分之二個中國，這時候人民不見得會抗暴，是地方政府會聯合起來去推翻習近平，阻斷他的連任之路，因為這證明習近平的清零政策徹底失敗，還害老百姓受苦，經濟也受創，可能用大規模檢討的方式，讓習近平不能連任。不過中國人民是否會群起抗暴，那倒不見得。習近平把科學的事情當政治的事情在辦，因此他的反對者也會以政治手段反擊。

針對俄羅斯入侵烏克蘭後對中國的影響，遠景基金會執行長賴怡忠認為，長期而言俄國國勢會往下走，中國有望在中亞佔據主導地位。但一來俄國可能成為中國的戰略負擔，二來雖中亞的資源將往中國輸送，但同時中國也得面對中亞甚至中東局勢的紛亂，有更多棘手的事情得處理，在東面又得面對美日甚至英國的勢力圍堵，未必是全然對中國有利的局面。

賴怡忠認為，戰後俄國國力走跌，歐洲與印太的戰略料進行整合。而因為這次戰爭，德國、波蘭、立陶宛等國都將大幅增加國防預算，預料將大幅提升其軍事能力，歐洲與北約可能因此強化在印太的角色。像去年英國伊麗莎白女王號航空母艦打擊群到印太地區半年多，這樣的行動未來可能愈加頻繁。

賴怡忠也提到，去年開始美國總統拜登開始把台海議題國際化的策略會加速發展。發生在烏克蘭的戰爭讓大家發現，很難將戰爭局部化。若台海發生戰爭，更難侷限於中台之或美中台之間，絕對是區域、甚至是全球性的大事。這樣的發展下，台灣在國際上一言一行牽涉到的國家也會越來越多，不光僅限於是美中台關係。因此，台海國際化，一方面我方作為會獲得更多國際支援與關注；但另一方面，台灣的一言一行也會牽涉很多國家的利益，因此可能對台灣會有其他要求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法