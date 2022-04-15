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    用人命換！上海醫療癱瘓一個月 終於禁止以「等PCR報告」拒診

    中國武漢肺炎疫情失控，往昔繁華的上海淪落成人間煉獄。（法新社）

    中國武漢肺炎疫情失控，往昔繁華的上海淪落成人間煉獄。（法新社）

    2022/04/15 14:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，往昔繁華的上海淪落人間煉獄，已發生數例其他疾病患者因為等待PCR檢測結果延誤就醫，結果身亡的案例；拖延近一個月，上海今日宣布，未來患者求診，不得以等待PCR結果為理由拒絕診治。多條人命終於換來新規，卻也難平民怨。

    中國上海官方防疫行政幾近癱瘓，放任醫療系統失靈亂象近一個月，終於做出反應，於今（15）日上午舉行記者會，由負責人宣布「要求各級的公立醫療機構原則上不停診」，尤其急診、發燒門診等重點科室要全力保障開放，同時要求嚴格落實首診負責制、急危重症搶救制度。

    除此之外，上海官方要求，未來患者就診過程中，「不得以等待核酸檢測結果為理由來拒絕推諉，延誤治療」。此前，上海先後爆出有氣喘護理師、洗腎老翁、氣喘老翁、罹癌男性，以及中國經濟學者郎咸平98歲母親因延誤就醫死亡案例，目前尚有許多慢性病患者居隔在家，面臨藥物拿不到的窘境，求救訊息早已塞爆微博「上海抗疫求助超話（單一話題專屬頁面）」，用人命換來的改善也難弭平民怨。

    中國網友紛紛提出質疑，封城近一個月才喊出口號，那還要多久才能在基層落實新規？「地方公信力的缺失導致百姓信任塌方式垮台，幾十年的形象，一個月不到，全沒了」、「因封控導致的死亡比疫情本身還嚴重，真無語」、「一個月過去了，現在才想起來說？這一個月死了多少人知道嗎」、「只說了上海，也就是全國各地別的地方，依舊是要無論有多大的疾病，都要慢慢等PCR，等到結果出了，才允許放行」。

    今日上海通報新增2萬3072例本土確診病例。

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