韭菜不忍了！ 上海居民突破封鎖上街抗議 與警方爆發衝突！
2022/04/14 23:01
〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情惡化，上海宣布封城，官方堅持「動態清零」的粗暴防疫、物資匱乏等問題導致民怨四起，而今上海人終於不忍了，多個社區居民自行「解封」上街抗議，網路上瘋傳武警維安、警民衝突影片。
推特13、14日有多則消息指出，上海浦東新區數個社區居民今天下午一點左右突破封鎖，齊聚浦東新區張江鎮香楠路抗議。網傳影片可以看到現場驚人人龍，在街上播放中國國歌、喊口號，還有消息稱甚至有人趁機大喊「打倒習近平，打倒共產黨」。
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對此，官方也出動大批穿著防護服的武警到場拉上封鎖線、強行驅趕群眾，有影片顯示居民與武警爆推擠衝突，不少人大喊「警察打人啦！」、「你們這群畜牲！」
早前上海政府透露中共中央派數萬防疫人員進駐上海「協助」防疫，遭爆裡頭包括武警、解放軍，有不少網友就在推特上表示，驅趕抗議市民的警察有許多人的口音明顯是外地來的。目前中國官方未證實相關消息。
最新消息，今天下午上海浦东新区张江镇香楠路，居民集体上街抗议，遭遇了公安的强行驱赶。 pic.twitter.com/po0pmKba3b— ????????Long Shao???????????? （@LongShao1） April 14, 2022
上海市浦东新区张江镇香楠路，2022年4月14日下午1点，人民群众冲破封锁，走上了街头！— lily valley （@lilyval15187063） April 14, 2022
起来！饥寒交迫的奴隶！
起来！全上海受够的人！ pic.twitter.com/5DyvqKmM2u
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