中國疫情燒！上海搜尋「移民」暴增 新加坡門檻急漲7倍

上海嚴格封城後，近期各大網路搜尋平台如微信、百度以及谷歌（Google）上的「移民」搜尋次數暴增。（歐新社）

2022/04/12 18:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再起，上海嚴格封城後，近期各大網路搜尋平台如微信、百度及谷歌（Google）上的「移民」搜尋次數暴增，此外，新加坡也將中國人投資移民門檻提升至超過新台幣4億元，較原先高出7倍。

綜合外媒報導，中國疫情再起，上海連續8天單日新增破萬，但中國政府仍堅持嚴格執行「動態清零」，並嚴格執行封城。期間防疫人員暴力行徑頻傳之外，上海物資已匱乏至極限，市民買菜、溫飽都成問題，重新回到時常斷糧的「以物易物」原始經濟模式。

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就在「上海人沒飯吃」成為中國網友都知曉的熱搜話題後，中國近期各大搜尋引擎上「移民」關鍵字的搜尋量也因此暴增，中國平台百度、微信上「移民」搜尋次數在4月之後突破天際。

其中微信所提供的「微信指數」顯示，4月3日中國中央宣布「嚴格堅持社會面清零不動搖」後，當天整體指數上升440%，影片相關來源也暴增1455%。

其次，百度「觀星盤」數據資料也顯示，上海自2022年2月以來的「移民」搜尋量，一直都居於中國全國之冠，此外前三大熱門移民國家搜尋為澳洲、美國和加拿大。

此外，根據Google Trends數據顯示，中國上海自疫情再次爆發後，移民的搜尋頻率、次數也都有顯著的成長。

許多中國網友就評論指出，上海市民在解封後可能會有三個「行動方針」，分別為瘋狂囤貨、回鄉避難和移民出國。

廈門大學教授戴亦一11日也在中國財經網站《今日頭條》上指出：「剛收到新加坡金管局消息：4月18日起投資移民門檻由300萬新加坡元（約新台幣6418萬元）直接提高到2000萬新加坡元（約新台幣4.27億元）。可想需求大到什麼程度。」

中國網友也在推特上對此新聞評論表示，上海封城讓新加坡投資移民門檻直接飆漲7倍，況且這還只是亞洲國家，接下來歐美門檻也恐將遽增。

據悉，有網路消息指出，中國「移民瘋」新聞傳出後，微信等平台已經不再提供該關鍵詞的指數和趨勢搜尋。

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「微信指數」顯示，4月3日中國中央宣布「嚴格堅持社會面清零不動搖」後，當天整體指數上升440%，影片相關來源也暴增1455%。（圖取自推特）

Google Trends數據顯示，中國上海自疫情再次爆發後，移民的搜尋頻率、次數也都有顯著的成長。（圖取自Google Trends）

上海自2022年2月以來的「移民」搜尋量，一直都居於中國全國之冠，前三大熱門移民國家搜尋為澳洲、美國和加拿大。（圖取自推特）

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