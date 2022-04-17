中國21省增逾2.6萬本土病例 上海增近2.5萬例

中國昨日新增本土病例3504例，以及2萬2512例無症狀感染，單日新增2萬6016例本土案例。其中有2萬4820例本土案例在上海，占整體比例超過95%。（美聯社）

2022/04/17 10:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例3504例，以及2萬2512例無症狀感染，單日新增2萬6016例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等21省。其中有2萬4820例本土案例在上海，占整體比例超過95%。

中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診3529例，包含境外移入25例，本土新增3504例。本土中包含上海3238例、吉林167例、黑龍江32例、廣東29例、浙江10例、山西9例、青海5例、河南3例、陝西3例、江蘇2例、福建2例、山東2例、遼寧1例、湖南1例。無新增死亡病例。

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公告也指出，昨日新增無症狀感染者2萬2626例，其中境外移入114例，本土2萬2512例，本土包含上海2萬1582例、吉林525例、江蘇85例、安徽58例、雲南51例、山西36例、黑龍江28例、福建21例、山東21例、浙江20例、河南19例、廣西17例、湖北12例、廣東11例、遼寧7例、青海7例、河北5例、江西3例、內蒙古2例、陝西2例。

中國衛健委也指出，截至4月16日24時，中國累計確診18萬2293例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬7885例當中，有78例是重症病例。

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