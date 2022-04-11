中國單日新增逾2.7萬本土病例 疫情遍及21省

中國過去一天單日新增2萬7509例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等21省。（路透）

2022/04/11 11:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1164例，以及2萬6345例無症狀感染，單日新增2萬7509例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等21省。

中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1184例，包含境外移入20例，本土新增1164例。本土中包含上海914例、吉林187例、廣東19例、浙江9例、福建9例、江蘇7例、陝西7例、山東2例、海南2例、四川2例、雲南2例、山西1例、遼寧1例、安徽1例、江西1例。無新增死亡病例。

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公告也指出，昨日新增無症狀感染者2萬6411例，其中境外移入66例，本土2萬6345例，本土包含上海2萬5173例、吉林797例、河北100例、安徽68例、江蘇46例、湖北33例、浙江28例、江西19例、廣東18例、山東13例、遼寧12例、福建9例、雲南8例、海南5例、河南4例、山西3例、黑龍江3例、新疆3例、廣西2例、四川1例。

中國衛健委也指出，截至4月10日24時，中國累計確診16萬5577例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬2395例當中，有76例是重症病例。

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