上海昨再新增逾2.6萬本土病例 累計感染超過20萬例

上海單日確診數近期不斷飆升，今上午上海市衛健委通報，過去一天新增本土病例2萬6330例。（法新社）

2022/04/13 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期急遽升溫，上海單日確診數更是不斷飆升，今上午上海市衛健委通報，過去一天新增本土病例2萬6330例。

據中媒消息，上海市衛健委今上午指出，12日0時至24時，新增本土確診病例1189例及無症狀感染2萬5141例，在前一日稍微回落後又再度攀升。其中有23例確診病例先前原本是無症狀感染，867例確診病例和2萬4500例無症狀感染者則在隔離管控中發現，其餘是在相關風險人群排查中發現。

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上海確診數近期屢創新高，截至本月10日此波疫情已造成超過20萬人染疫，其中從累計破10萬例到超過20萬例只用了不到5天的時間，顯示Omicron強力的傳播速度，對此負責上海兩家大型方艙醫院指揮工作的上海仁濟醫院黨委書記鄭軍華指出，上海的疫情比2年前的武漢更複雜，他並指Omicron BA.2變異株對兒童更容易引起症狀，因為小孩染疫後對病毒的抵抗力及免疫力較差，疾病加重的情況會進一步加強。

鄭軍華也說，這一波Omicron引發的疫情中，兒童占比約10%，老年人占比約15-20%，兩個脆弱族群占整體病例近1/3，他表示上海市一個高齡化城市，年長者通常都有心血管、呼吸系統、神經系統以及內分泌系統等方面問題，其他如腫瘤患者、洗腎患者等也都是容易在染疫後出現重症的群體，因此他呼籲必須針對上述族群給予額外關注。

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