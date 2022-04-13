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    中國日增近2.8萬本土病例 疫情延燒24省

    中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1500例，以及2萬6420例無症狀感染，單日新增2萬7920例本土案例。（法新社）

    中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1500例，以及2萬6420例無症狀感染，單日新增2萬7920例本土案例。（法新社）

    2022/04/13 10:02

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近日迅速升溫，據中國國家衛生健康委員會指出，昨日新增本土病例1500例，以及2萬6420例無症狀感染，單日新增2萬7920例本土案例，疫情遍及吉林、上海、山東、遼寧、廣東等24省。

    中國國家衛生健康委員會今日公告指出，昨日中國新增確診1513例，包含境外移入13例，本土新增1500例。本土中包含上海1189例、吉林233例、廣東22例、海南14例、浙江12例、福建7例、江蘇4例、山東3例、河南3例、黑龍江2例、湖南2例、陝西2例、天津1例、河北1例、遼寧1例、安徽1例、江西1例、湖北1例、雲南1例。無新增死亡病例。

    公告也指出，昨日新增無症狀感染者2萬6525例，其中境外移入105例，本土2萬6420例，本土包含上海2萬5141例、吉林852例、江蘇71例、廣西71例、安徽60例、湖北44例、河北37例、遼寧31例、浙江19例、山東19例、江西16例、河南11例、青海11例、雲南10例、廣東9例、福建7例、山西4例、四川3例、黑龍江2例、天津1例、內蒙古1例。

    中國衛健委也指出，截至4月12日24時，中國累計確診16萬8362例，累計死亡病例4638例，現有確診病例2萬1826例當中，有87例是重症病例。

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