大學學測今登場！1物品必帶 應考重點看這裡

115學年度大學學測今天登場。（資料照）

115學年度大學學測今天正式登場，大考中心特別製作應考攻略，詳細提醒從考試準備到考試期間5個階段不可忽略的多項重點，包括記得攜帶應試有效證件正本、手機須完全關機、答題卷上要簽全名等，提醒考生注意，以保3天試程能夠順利完成。

根據試程安排，今天考2科，分別為上午9點20分至11時考9.2萬人報名的數學A，下午12時50分至14時40分考8.1萬人報名的自然。而大考中心也整理了應考攻略，提醒包括從考試準備、考試當日出門前、進試場前、預備鈴響進試場後，以及作答時注意事項等5階段共20項重點。

舉例來說，考前準備階段必須確實查詢應試號碼與考試地點；考試當日出門前要確認有攜帶應試有效證件正本；進試場前要將行動電話放在臨時置物區時，並完全關機；預備鈴響進試場後則直至考試開始鈴響前，不得翻閱試題本、答題卷，並不得簽名、書寫、劃記、作答；到考試開始鈴響起，就要於答題卷之「確認後考生簽名」欄以正楷簽全名。

此外，大考中心也公告，依據交通部中央氣象署今日之天氣預報資訊，各考（分）區所在鄉鎮市區，考試期間內任一個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣標準攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區試場均將不開放冷氣。

大考中心製作應考5階段的重點事項提醒考生，避免被扣分。（大考中心提供）

