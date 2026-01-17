台美關稅定案兩張合照掀議論 張禹宣酸：黃國昌天花板是鄭麗君樓地板

台美關稅敲定，簽署MOU後合影；左起為AIT執行理事藍鶯、美國貿易代表葛里爾、美國商務部長盧特尼克、行政院副院長鄭麗君、行政院政委楊珍妮、駐美代表俞大㵢。（取自盧特尼克社群X）

民眾黨主席黃國昌日前快閃訪美稱要談關稅、軍購，返台後的相關發言卻引發外界質疑，有網友更吐槽沒有看到黃國昌與與美方高層官員合影，反觀行政院副院長鄭麗君及政委楊珍妮等談判代表則是在簽署協議後與美國商務部長盧特尼克、美國貿易代表署葛里爾大使等人一同合照，這番對比也再度引發外界熱議，媒體人張禹宣更在政論節目諷刺，「黃國昌的天花板是鄭麗君的樓地板」，引發網友瘋傳。

黃國昌日前率民眾黨成員快閃訪美後，對外公開的合照中，是在美國在台協會（AIT）華盛頓總部的屋頂所拍下，畫面中AIT執行理事藍鶯就站在黃國昌身旁。而在美台關稅敲定後，美國商務部長盧特尼克在社群也分享一張合照，畫面中則可看到，除了台灣談判代表、行政院副院長鄭麗君站在核心位置，她的右側依序是盧特尼克與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），藍鶯則站在最外側。至於楊珍妮政委、駐美代表處俞大㵢大使則是在鄭麗君左側。

張禹宣在政論節目上就針對這兩張圖進行評論，他對比兩張圖的站位差異，以及拍攝的場合，並直言「黃國昌的天花板是鄭麗君的樓地板」，因此這段內容立刻被網友擷取並在網路流傳。

網紅四叉貓也在臉書發文諷刺，「很多人酸說黃國昌這趟訪美，雖然沒有見到美方高層，但至少有到高樓層，我必須幫忙糾正這個訊息，『Arlington Tower』是19層的商業大樓，黃國昌爬到頂樓拍照頂多就離地100公尺而已」。

黃國昌日前率民眾黨成員快閃訪美後，對外公開的合照中，是在美國在台協會（AIT）華盛頓總部的屋頂所拍下，畫面中AIT執行理事藍鶯就站在黃國昌身旁。（圖擷自臉書）

