    政治

    民眾黨市議員參選人看板擋住行人號誌 網痛批：良心被狗啃？

    2026/01/17 10:00 即時新聞／綜合報導
    網紅四叉貓發文，怒斥民眾黨桃園議員參選人林晏良的廣告看板擋住行人號誌。（圖擷自Threads）

    網紅四叉貓發文，怒斥民眾黨桃園議員參選人林晏良的廣告看板擋住行人號誌。（圖擷自Threads）

    競選布條遮號誌燈稱支持者製作 網轟林晏良甩鍋卸責「不要選票了」

    太離譜！網紅四叉貓16日在Threads發文，指控民眾黨桃園議員候選人林晏良的廣告看板，竟然在桃園市八德區大正里大明街擋住行人號誌，網友們看到後怒不可遏，有人更痛斥「良心被狗啃了？」

    四叉貓Threads指出，林晏良的廣告看板把行人號誌整個遮住再挖小洞透光，從照片中可以看到看板宣傳詞寫著「八德區議員新選擇 唯一支持林晏良」．在「良」字一處挖洞露出了行人號誌，但遠遠望去若不仔細看還以為沒有號誌，從部分角度也會被擋住視線。

    網友們見狀紛紛留言砲轟，斥責「這已經影響行人交通安全問題了」、「這個爛黨找的人素質就是這樣」、「民眾黨果不其然整黨都很有問題」；還有人直指破洞的地方剛好是「良」字，讓他想到「良心被狗啃」這句話。

    民眾黨桃園議員候參選人林晏良廣告看板後側。（圖擷自Threads）

    民眾黨桃園議員候參選人林晏良廣告看板後側。（圖擷自Threads）

    雖然廣告看板有挖洞，但從部分角度仍會擋到號誌。（圖擷自Threads）

    雖然廣告看板有挖洞，但從部分角度仍會擋到號誌。（圖擷自Threads）

