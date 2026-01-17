綠1/21提名3縣市長接班人 邀現任首長合體交棒

民進黨主席賴清德21日將出席提名記者會，宣布賴瑞隆參選高雄市長、陳亭妃參選台南市長、蔡易餘參選嘉義縣長。（資料照，記者陳政宇攝）

民進黨2026年高雄市長、台南市長、嘉義縣長初選落幕，選對會19日確認並提報21日中執會正式通過，同日將召開提名記者會。據規劃，除了由民進黨主席賴清德親自為參選人披掛戰袍，黨部亦邀請現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁出席，象徵交棒延續執政、展現團結氣勢。

民進黨本週接連公布初選民調結果，選對會預計下週一（19日）開會確認結果，並提報21日下午中執會正式通過提名名單，同日將召開提名記者會公布。賴清德屆時將在記者會宣布賴瑞隆參選高雄市長、陳亭妃參選台南市長、蔡易餘參選嘉義縣長，並親自披掛戰袍、攜手高呼「凍蒜」。

請繼續往下閱讀...

此外，民進黨也邀請陳其邁、黃偉哲、翁章梁出席提名記者會，力拚延續綠色執政。黨內人士說明，3位縣市長行程繁忙，目前仍處於邀約階段，尚無法百分之百保證出席；若規畫成行，除了安排賴清德與被提名人、現任首長牽手高呼口號外，亦可能調整披掛肩帶的橋段。

高雄市長初選由立委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆、林岱樺4人角逐，在與國民黨對手柯志恩的對比式民調中，賴瑞隆以0.6個百分點的差距勝出。嘉義縣長初選則由現任立委蔡易餘對陣縣議員黃榮利，與國民黨潛在對手王育敏進行對比式民調，蔡易餘以超過26個百分點的差距壓倒性獲勝。台南市長則上演立委陳亭妃與林俊憲捉對廝殺，經與國民黨對手謝龍介進行對比式民調，陳亭妃以2.69個百分點差距脫穎而出。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法