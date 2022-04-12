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    武漢肺炎》援建上海方艙醫院 中國50多工人確診怨官方不聞問

    中國上海市因應武漢肺炎疫情緊急搭建臨時收容病患的方艙醫院。（法新社資料照）

    中國上海市因應武漢肺炎疫情緊急搭建臨時收容病患的方艙醫院。（法新社資料照）

    2022/04/12 18:49

    〔中央社〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，上海市為達到清零目標趕緊興建方艙醫院，網路傳出50多名到上海援建方艙醫院的民工，於建設完成後快篩呈陽性，官方不但不聞不問，更要他們趕緊離開，民工覺得自己「雞鴨不如」。

    中國社群平台微博「抗疫求助超話」中有多則貼文，發文者指他們是上海方艙醫院的建設者，自6日退場以來在楊浦區寧國南路77號工地隔離。

    貼文指出，退場時他們核酸檢測是陰性，但隔離期間多名民工抗原檢測（快篩）結果出現兩條紅線，即呈陽性，120多人目前已有50多人染疫，「這裡，真的變成了一個煉獄！」

    很多民工出現發燒或感冒等症狀，他們連日來無數次請求楊浦區相關單位派人來做核酸檢測，沒有部門關心過他們，或接走患者到方艙醫院治療，只是要求民工趕緊離開。

    貼文表示，之前已有很多民工被強制驅逐到其他地方，「我們『雞鴨不如』，被趕來趕去，讓我們這些未做過核酸的民工流向其他區，把人全部清出去，這就是所謂的『動態清零』嗎？」

    貼文還指出，隔離工地門外垃圾堆積如山，其中摻雜著已染疫民工的垃圾，天氣越來越熱，遠處便可聞到陣陣惡臭，多次聯絡相關部門也無人理會，並指這裡「將會成為病毒外洩的源頭，成為第二個『華亭賓館』（上海官方曾指華亭賓館因管理疏漏而引發本土疫情）」。

    貼文又批評，上海官方說好的「應收盡收，應治盡治」只是空話，數據造假，「更何況我們還是方艙醫院的建設者，如此行為讓人心寒」。

    貼文也上載了多名民工快篩結果呈陽性，以及民工屏蔽了個資的證件照片。

    最新一則貼文表示，後來虹口區上海建工醫院跨區到工地為民工做核酸檢測，但染疫民工仍未被接走。

    類似情況也曾在吉林省吉林市發生。百餘名黑龍江農民工於3月被安排赴吉林市援建方艙醫院，在5天5夜趕工完成後，卻傳出40多人染疫及無故挨餓的消息，工人無助之餘在網上曝光自身遭遇。

    上海官方此前公布，正加快建設方艙醫院，包括上海最大的國家會展中心方艙醫院可提供5萬張床位，首批6000多個床位已交付。

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