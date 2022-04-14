為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍武百科》鎖定俄國軍艦 烏克蘭「海王星」反艦飛彈震懾黑海

    烏克蘭國產「海王星」反艦飛彈強化海岸防衛能力。（美聯社）

    烏克蘭國產「海王星」反艦飛彈強化海岸防衛能力。（美聯社）

    2022/04/14 10:03

    相關連結：

    烏克蘭再傳戰果 「海王星飛彈」擊中俄軍艦「莫斯科號」

    〔即時新聞／綜合報導〕R-360「海王星」（Neptune）陸基反艦飛彈，是烏克蘭國防部與基輔國家設計局以蘇聯「天王星」反艦飛彈為原型打造的防空系統。烏克蘭軍方於2021年3月接收使用，可掠海飛行約280公里，摧毀各式軍艦。

    海王星是一款次音速反艦飛彈，性能類似我國「雄風二型」反艦飛彈。最低飛行高度約3公尺，每組發射陣由6輛發射車搭配24枚飛彈組成。發射車最遠能夠部署在距離海岸25公里處，開火前的準備工作約花15分鐘。搭配為海王星特別研發的Mineral-U雷達，能夠偵測到500至600公里內的船艦。

    自主開發飛彈是烏克蘭的長期國防政策之一，目的在於強化黑海和亞速海的飛彈防衛能力，打擊敵軍的護衛艦、巡洋艦、護衛艦和驅逐艦。

    海王星已在此次的烏俄戰爭中展現成果，據烏克蘭官員說法，海軍在黑海戰略港口城市奧德薩以2枚「海王星反艦飛彈」擊中莫斯科號飛彈巡洋艦。俄國防部證實艦上彈藥爆炸導致船艦嚴重損傷。

    R-360「海王星」（Neptune）反艦系統性能諸元：

    類型：陸基反艦飛彈

    開發國：烏克蘭

    服役：2021年3月至今

    射程範圍：280公里

    飛行速度：時速900公里

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍武百科》伊朗Bavar 373防空飛彈系統 戰力號稱超越S-300
    2022/04/13 16:58

    軍武百科》伊朗Bavar 373防空飛彈系統 戰力號稱超越S-300
    英國驚奇大禮！ 烏軍用超猛「岩燕」飛彈擊落俄無人機
    2022/04/13 16:47

    英國驚奇大禮！ 烏軍用超猛「岩燕」飛彈擊落俄無人機

    台灣缺工 企業帶頭響應人才永續行動
    軍武百科》西德冷戰時期裝甲主力 萊茵金屬願援烏豹1戰車
    2022/04/12 11:05

    軍武百科》西德冷戰時期裝甲主力 萊茵金屬願援烏豹1戰車
    紐西蘭全力援烏 將在歐洲部署C-130H大力神運輸機
    2022/04/11 17:39

    紐西蘭全力援烏 將在歐洲部署C-130H大力神運輸機

    想去全台第一日式庭園主題飯店嗎？ 快來參加
    軍武百科》地表最威無人機！貝爾V-247「迷你魚鷹」 掛載JSM飛彈
    2022/04/11 16:08

    軍武百科》地表最威無人機！貝爾V-247「迷你魚鷹」 掛載JSM飛彈
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播