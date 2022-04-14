軍武百科》鎖定俄國軍艦 烏克蘭「海王星」反艦飛彈震懾黑海
2022/04/14 10:03
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〔即時新聞／綜合報導〕R-360「海王星」（Neptune）陸基反艦飛彈，是烏克蘭國防部與基輔國家設計局以蘇聯「天王星」反艦飛彈為原型打造的防空系統。烏克蘭軍方於2021年3月接收使用，可掠海飛行約280公里，摧毀各式軍艦。
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海王星是一款次音速反艦飛彈，性能類似我國「雄風二型」反艦飛彈。最低飛行高度約3公尺，每組發射陣由6輛發射車搭配24枚飛彈組成。發射車最遠能夠部署在距離海岸25公里處，開火前的準備工作約花15分鐘。搭配為海王星特別研發的Mineral-U雷達，能夠偵測到500至600公里內的船艦。
自主開發飛彈是烏克蘭的長期國防政策之一，目的在於強化黑海和亞速海的飛彈防衛能力，打擊敵軍的護衛艦、巡洋艦、護衛艦和驅逐艦。
海王星已在此次的烏俄戰爭中展現成果，據烏克蘭官員說法，海軍在黑海戰略港口城市奧德薩以2枚「海王星反艦飛彈」擊中莫斯科號飛彈巡洋艦。俄國防部證實艦上彈藥爆炸導致船艦嚴重損傷。
R-360「海王星」（Neptune）反艦系統性能諸元：
類型：陸基反艦飛彈
開發國：烏克蘭
服役：2021年3月至今
射程範圍：280公里
飛行速度：時速900公里