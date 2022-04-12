軍武百科》西德冷戰時期裝甲主力 萊茵金屬願援烏豹1戰車

豹1戰車是西德於冷戰時期研製的一種主力戰車。圖為豹1A1A1。（圖擷自Wiki）

2022/04/12 11:05

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德國終於要援烏重型武器？ 萊茵金屬表態：願提供豹戰車

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，各國大力軍援烏克蘭抵禦俄軍，德國軍火商萊茵金屬公司（Rheinmetall）也表態，願提供退役的豹1型（Leopard 1）戰車給烏克蘭，只要德國政府放行，最快6週就能送出。

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豹1戰車是西德於冷戰時期研製的一種主力戰車，它於1965年開始生產，是聯邦德國在第二次世界大戰重建軍隊後首款研發出來的主力戰車，豹1在11個國家的軍隊中服役，總共生產了6485輛。

德軍在2003年完全以豹2型戰車取代豹1，目前希臘、土耳其、巴西等國仍保有許多豹1戰車，分別擁有520輛、397輛、378輛，這些豹1大多數都進行了升級，對裝甲、火力進行了各種改造，以保有其應對現代威脅的能力。

「豹1」戰車性能諸元：

車身長度：7.1公尺

寬度：3.37公尺

高度：2.62公尺

載員：4人

裝甲：軋壓均質裝甲（10至70毫米）

主武器：1 x 英國皇家兵工廠L7A3 105毫米線鏜炮

副武器：2 x 7.62毫米MG3通用機槍、煙霧彈發射器

速度：時速65公里

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