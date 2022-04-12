為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍武百科》西德冷戰時期裝甲主力 萊茵金屬願援烏豹1戰車

    豹1戰車是西德於冷戰時期研製的一種主力戰車。圖為豹1A1A1。（圖擷自Wiki）

    豹1戰車是西德於冷戰時期研製的一種主力戰車。圖為豹1A1A1。（圖擷自Wiki）

    2022/04/12 11:05

    相關連結：

    德國終於要援烏重型武器？ 萊茵金屬表態：願提供豹戰車

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，各國大力軍援烏克蘭抵禦俄軍，德國軍火商萊茵金屬公司（Rheinmetall）也表態，願提供退役的豹1型（Leopard 1）戰車給烏克蘭，只要德國政府放行，最快6週就能送出。

    豹1戰車是西德於冷戰時期研製的一種主力戰車，它於1965年開始生產，是聯邦德國在第二次世界大戰重建軍隊後首款研發出來的主力戰車，豹1在11個國家的軍隊中服役，總共生產了6485輛。

    德軍在2003年完全以豹2型戰車取代豹1，目前希臘、土耳其、巴西等國仍保有許多豹1戰車，分別擁有520輛、397輛、378輛，這些豹1大多數都進行了升級，對裝甲、火力進行了各種改造，以保有其應對現代威脅的能力。

    「豹1」戰車性能諸元：

    車身長度：7.1公尺

    寬度：3.37公尺

    高度：2.62公尺

    載員：4人

    裝甲：軋壓均質裝甲（10至70毫米）

    主武器：1 x 英國皇家兵工廠L7A3 105毫米線鏜炮

    副武器：2 x 7.62毫米MG3通用機槍、煙霧彈發射器

    速度：時速65公里

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    德國終於要援烏重型武器？ 萊茵金屬表態：願提供豹戰車
    2022/04/12 10:30

    德國終於要援烏重型武器？ 萊茵金屬表態：願提供豹戰車
    紐西蘭全力援烏 將在歐洲部署C-130H大力神運輸機
    2022/04/11 17:39

    紐西蘭全力援烏 將在歐洲部署C-130H大力神運輸機

    新竹包租代管好處多 房東房客享優惠
    軍武百科》土耳其TB2無人機 讓俄軍聞風喪膽
    2022/04/10 12:09

    軍武百科》土耳其TB2無人機 讓俄軍聞風喪膽
    軍武百科》捷克支援烏克蘭T-72戰車 曾是蘇聯與華沙公約國家主力
    2022/04/06 11:13

    軍武百科》捷克支援烏克蘭T-72戰車 曾是蘇聯與華沙公約國家主力

    「新美齊画世代」板南線熱銷新地標
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播