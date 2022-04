英國驚奇大禮！ 烏軍用超猛「岩燕」飛彈擊落俄無人機

2022/04/13 16:47

〔編譯陳成良/綜合報導〕英國最新一波提供給烏克蘭的軍援,檯面上包含800枚NLAW反坦克飛彈、「標槍」防空飛彈、「星光」(Starstreak)防空飛彈等等,不過烏軍日前公布一段擊落俄軍無人機的影片,其中所使用的飛彈並非目前聲名大噪的「星光」,而是連英軍都還沒正式裝備的最新型「岩燕」(Martlet)輕型多功能飛彈(Lightweight Multirole Missile, LMM)!

影片中,烏克蘭第95空降旅士兵在第二大城哈爾科夫附近,射出一枚「岩燕」飛彈,擊落俄羅斯一架Orlan-10無人機。這款飛彈英國之前並沒有公開透露要援助給烏克蘭,這次出現在戰場上,非常令人意外。

「岩燕」是一款同時考慮了地對空、空對地和地對地使用需求的多用途飛彈,有不同的版本和配置,因應不同的任務。目前英軍也只服役了該飛彈的空對地版本,地對空版本英軍暫時還沒裝備,所以烏軍實際上成了「岩燕」地對空版本的首個用戶。

「岩燕」是位於北愛爾蘭的泰利斯防空系統公司(Thales Air Defence)為英軍打造的新款輕型多用途飛彈系統;它既可以單兵攜帶、也可以各種車輛裝載、還可以固定翼/直升機載和配備於艦艇,使用非常靈活,2020年才開始服役,將陸續取代英國軍方目前正在使用的「星光」飛彈。「星光」飛彈也是泰利斯打造。

「岩燕」的體積非常小巧,其長度為1.3公尺、彈徑76毫米、重量13公斤,彈頭重量約為3公斤、最大射程8公里、飛速1.5馬赫;由於不同用途,因此末端制導也不同,它們分別為雷射制導,半主動雷射制導,慣性制導+GPS+末端紅外線。「岩燕」飛彈功能眾多、成本低廉且不易造成附帶損傷等特性,有效因應各種未來威脅。

Успішне бойове застосування ПЗРК Starstreak в україно-російській війні. ППО #95ОДШБр знищили російський БПЛА Орлан,

Це привітвід українських десантників Борису Джонсону. Дякуємо Британії. Підтримку союзників використовуємо ефективно.

Дайте ще ????????❤️????????

For our freedom and yours! pic.twitter.com/0WphrvwdzE