英國驚奇大禮！ 烏軍用超猛「岩燕」飛彈擊落俄無人機

烏軍用英國超新型「岩燕」（Martlet）輕型多功能飛彈，擊落俄軍空中目標。（圖擷取自推特@UAWeapons）

2022/04/13 16:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國最新一波提供給烏克蘭的軍援，檯面上包含800枚NLAW反坦克飛彈、「標槍」防空飛彈、「星光」（Starstreak）防空飛彈等等，不過烏軍日前公布一段擊落俄軍無人機的影片，其中所使用的飛彈並非目前聲名大噪的「星光」，而是連英軍都還沒正式裝備的最新型「岩燕」（Martlet）輕型多功能飛彈（Lightweight Multirole Missile, LMM）！

影片中，烏克蘭第95空降旅士兵在第二大城哈爾科夫附近，射出一枚「岩燕」飛彈，擊落俄羅斯一架Orlan-10無人機。這款飛彈英國之前並沒有公開透露要援助給烏克蘭，這次出現在戰場上，非常令人意外。

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「岩燕」是一款同時考慮了地對空、空對地和地對地使用需求的多用途飛彈，有不同的版本和配置，因應不同的任務。目前英軍也只服役了該飛彈的空對地版本，地對空版本英軍暫時還沒裝備，所以烏軍實際上成了「岩燕」地對空版本的首個用戶。

「岩燕」是位於北愛爾蘭的泰利斯防空系統公司（Thales Air Defence）為英軍打造的新款輕型多用途飛彈系統；它既可以單兵攜帶、也可以各種車輛裝載、還可以固定翼/直升機載和配備於艦艇，使用非常靈活，2020年才開始服役，將陸續取代英國軍方目前正在使用的「星光」飛彈。「星光」飛彈也是泰利斯打造。

「岩燕」的體積非常小巧，其長度為1.3公尺、彈徑76毫米、重量13公斤，彈頭重量約為3公斤、最大射程8公里、飛速1.5馬赫；由於不同用途，因此末端制導也不同，它們分別為雷射制導，半主動雷射制導，慣性制導+GPS+末端紅外線。「岩燕」飛彈功能眾多、成本低廉且不易造成附帶損傷等特性，有效因應各種未來威脅。

Успішне бойове застосування ПЗРК Starstreak в україно-російській війні. ППО #95ОДШБр знищили російський БПЛА Орлан,

Це привітвід українських десантників Борису Джонсону. Дякуємо Британії. Підтримку союзників використовуємо ефективно.

Дайте ще ????????❤️????????

For our freedom and yours! pic.twitter.com/0WphrvwdzE — Yuriy Kochevenko （@Kochevenko） April 10, 2022

遭擊落的俄軍Orlan-10無人機殘骸。（圖擷取自推特@UAWeapons）

英國最新型「岩燕」（Martlet）輕型多功能飛彈。（圖擷取自Thales Air Defence官網）

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