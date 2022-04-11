紐西蘭全力援烏 將在歐洲部署C-130H大力神運輸機

紐西蘭總理阿爾登11日宣布將向歐洲部屬一支C-130H運輸機和50人的團隊，協助歐洲將各國援烏物資運送到烏克蘭配送中心。（美聯社）

2022/04/11 17:39

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續進行，紐西蘭政府週一（11日）發表聲明指出，將在歐洲部署C-130H大力神運輸機（C-130H Hercules）和50名人員，協助運送設備和物資到烏克蘭的配送中心。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天宣布，為進一步支持烏克蘭抵禦俄羅斯入侵，政府將向歐洲部署一支C-130H運輸機和50人的團隊，為期2個月，預計本週三（13日）出發；另派紐西蘭國防軍（NZDF）8名後勤專家駐紮德國的國際捐助者協調中心，協助歐洲將援烏物資和設備送到烏克蘭。阿爾登表示，在歐洲部署的團隊，不會直接進入烏克蘭介入戰爭。

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此外，紐西蘭將再提供1310萬紐西蘭元（約新台幣2.6億元），除了讓烏國向英國採購武器和彈藥，也將用於國際法庭調查俄國在烏犯下的戰爭罪行。

阿爾登直言，歐洲地區和平對於全球穩定至關重要，為此紐西蘭對烏的進一步支持有其必要性，「俄羅斯如此公然攻擊一個國家的主權，無疑是對我們所有人的威脅。我們已經看到全球對烏克蘭前所未有的支持力道，烏方也迫切需要更多運輸和分發量能，因此我們將盡我們所能在此一方面提供幫助。」

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